القضاء التونسي يفرج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي

المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي. (أ ف ب)

أصدرت محكمة النقض، الثلاثاء، قرارا بالإفراج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية والملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد نبيل القروي بعد توقيفه لأكثر من ستة اشهر، على ما أفاد محاميه.

وقال المحامي نزيه الصويعي «قرر قاضي التعقيب (النقض) إطلاق سراح نبيل القروي»، عازيا القرار الى تجاوز المدة القانونية للتوقيف.

وأضاف أن «القروي لم يغادر السجن بعد»، وفق «فرانس برس».

الملاحقة القضائية

وأمضى القروي (57 عاما) في التوقيف أكثر من شهر قبل خوض الانتخابات الرئاسية في العام 2019، إذ يلاحقه القضاء منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي. وبعد الانتخابات أوقف مجددا في يناير 2020 في القضية نفسها.

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وأعلن حزب «قلب تونس» أن القروي بدأ في الخامس من يونيو إضرابا عن الطعام بسبب انقضاء أكثر من ستة أشهر على توقيفه ونقل إثر ذلك إلى المستشفى ثم أُعيد إلى السجن. وينص القانون التونسي على أن مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر، وإن تم تجاوزها فالقاضي يقدم تعليلا في ذلك وقرار التمديد قابل للاستئناف.

ويطالب حزب «قلب تونس» ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، القضاء التونسي بالإفراج عن القروي الموقوف في قضية على صلة بغسل أموال وتهرب ضريبي منذ ديسمبر 2020. وأكد الحزب ان توقيف القروي يأتي في اطار «معركة سياسية».

صراع سياسي برلماني

أسس القروي قناة «نسمة» التلفزيونية وقام بحملة انتخابية تدافع عن الفقراء وتنتقد الوضع الاجتماعي الصعب في البلاد في العام 2019.

يخوض حزب «قلب تونس» و«النهضة» وهما الحزبان الأكثر تمثيلا في البرلمان صراعا سياسيا وخلافات حادة مع الرئيس التونسي قيس سعيد حول الصلاحيات.

وحل «قلب تونس» الليبرالي ثانيا في الانتخابات النيابية العام 2019، وشغل 38 مقعدا من أصل 217. لكن على إثر استقالة بعض نواب الحزب، صار يشغل حاليا 29 مقعدا، وهو متحالف مع حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية والقوة الأولى في البرلمان إذ تشغل 54 مقعدا.