شكري يسلم أمير قطر رسالة من السيسي ودعوة لزيارة مصر

وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقاء أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني. (الإنترنت)

سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني رسالة موجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية إلى قطر.

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، بأن الرسالة الموجهة من الرئيس المصري تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كل المسائل العالقة في إطار ما نص عليه «بيان العُلا».

دعوة لزيارة مصر

وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية المصري نقل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة.

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وأوضح حافظ أن أمير دولة قطر«أعرب عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين».

أواصر العمل العربي

كما تناول اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في ضوء رئاسة قطر الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وما تضطلع به مصر من دور في تعزيز أواصر العمل العربي المشترك وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مصالح البلديّن والشعبين الشقيقين.



واختتم الناطق باسم الخارجية المصرية تصريحاته بالإشارة إلى أن شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة دول الخليج العربي ضد أي مخاطر أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، وأهمية تنسيق الجهود وتعزيز التضامن المشترك في مواجهة كل التحديات التي تستهدف النيل من الأمن القومي العربي.