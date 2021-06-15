بكين: لم يطرأ أي تغيير على مستويات الإشعاع في محطة «تايشان» النووية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 10:48 صباحا
محطة تايشان للطاقة النووية للاستخدام التجاري الصين. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت بكين، الثلاثاء، إنه لم يطرأ أي تغيير على مستويات الإشعاع في محطة «تايشان» للطاقة النووية في جنوب الصين، بعد أن قالت شركة التشغيل الفرنسية إنها تعمل على حل مشكلة مرتبطة بتراكم الغازات داخل مفاعل فيها.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان، «لا يوجد ما هو غير طبيعي في مستويات الإشعاع حول محطة الطاقة النووية، والسلامة مضمونة»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف تشاو أن «محطات الطاقة النووية الصينية حافظت على سجل تشغيل جيد، ولم تقع حوادث تؤثر على البيئة والصحة العامة». 

وقالت الشركة الصينية المشغلة لمحطة الطاقة، وهي مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية المملوكة للدولة، في بيان الأحد، إن «المؤشرات البيئية لمحطة تايشان للطاقة النووية والمناطق المحيطة بها طبيعية»، دون الإشارة إلى أي حادث في المحطة.

وذكرت محطة «سي إن إن» الأميركية في وقت سابق أن الحكومة الأميركية بصدد تقييم تقرير عن تسرب في المحطة الصينية في مقاطعة «قوانغدونغ» المكتظة بالسكان، بعد أن حذرت شركة «فراماتوم» الفرنسية من «تهديد إشعاعي وشيك». 

وقالت «فراماتوم» في بيان تلقته «فرانس برس» إنها «تساعد على حل مشكلة في أداء» المحطة، لكن وفقًا «للبيانات المتاحة، تعمل المحطة ضمن معايير السلامة»، فيما أفادت شركة كهرباء فرنسا، التي تملك الحصة الأكبر في «فراماتوم» في بيان، بأنها طلبت عقد اجتماع استثنائي لمجلس إدارة محطة الكهرباء. 

وبدأ تشغيل محطة «تايشان» في العام 2018 وكانت أول محطة في العالم تقوم بتشغيل مفاعل من الجيل التالي من المفاعل الأوروبي المضغوط، المصمم ليعمل بالماء المضغوط، والذي تأخر إطلاقه لسنوات في مشاريع أوروبية مماثلة في بريطانيا وفرنسا وفنلندا. وتوجد حاليا وحدتان لإنتاج الطاقة تعملان بمفاعل أوروبي مضغوط في المحطة في مدينة «تايشان» القريبة من الساحل الجنوبي لمقاطعة «قوانغدونغ» وهونغ كونغ.

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