وزير العدل الأميركي يعد بـ«التحرك بسرعة» في قضية مراقبة ديموقراطيين في عهد ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 07:35 مساء
ويزر العدل الأميركي ميريك غارلاند في واشنطن. (أ ف ب)

هدد وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الإثنين بالتصدي لأي تسييس للقضاء، بعدما تبين أن أعضاء ديموقراطيين في الكونغرس كانوا موضع مراقبة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال غارلاند في أول رد فعل منذ اندلاع الفضيحة «يجب ألا تمارس الاعتبارات السياسية أو أي اعتبارات أخرى غير مبررة، أي دور في قرارات المدعين العامين» مؤكدا أن «أي إخلال بالواجب سيواجه بعواقب صارمة»، وفق «فرانس برس».

تحقيق حول تسريب معلومات
وأبلغت شركة آبل مؤخرا النائبين الديموقراطيين آدام شيف وإريك سوالويل بأن وزارة العدل طلبت في 2017 و2018 تسليمها قسما من بياناتهما في إطار تحقيق حول تسريب معلومات مصنفة سرية.

وكان يشتبه في ذلك الحين بأن العضوين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب سربا إلى صحفيين معلومات على صلة بالتحقيق البالغ الحساسية حول الشبهات بوجود تواطؤ بين أوساط دونالد ترامب وموسكو.

كما استهدفت المذكرات التي وجهت إلى آبل حوالى 12 شخصا من محيط النائبين بينهم قاصر، وتضمنت بندا يحرم الكشف عنها، انتهت مدته هذه السنة، ما أتاح كشف المسألة. ولم تثبت البيانات التي سلمت إلى وزارة العدل الشبهات حول النائبين، لكن التحقيق تم تحريكه بعد سنة ولم يغلق إلا مع انتهاء ولاية ترامب.

وقع القنبلة
وكان للكشف عن هذه المراقبة وقع القنبلة في أوساط الديموقراطيين وطلبت وزارة العدل الجمعة من محققها العام فتح تحقيق في القضية. وأكد غارلند أنه «إذا أثبت التحقيق أنه ينبغي اتخاذ تدابير، فلن أتردد في التصرف سريعا»، متعهدا بمراجعة الآليات السارية بالنسبة للتحقيقات التي تستهدف أعضاء في الكونغرس.

ومن الممكن ملاحقة نواب أميركيين لكن يتحتم في هذه الحالة اتخاذ تدابير حيطة وعلى المدعين العامين بصورة خاصة إبلاغ وزارة العدل. ونفى وزيرا العدل السابقان جيف سيشنز وبيل بار أن يكونا تبلّغا بتحقيقات تستهدف برلمانيين. ويعتزم النواب الديموقراطيون استدعاءهما لجلسة استماع من أجل تقصي المسألة.

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