ايران تتسلم سفينتين حربيتين يضمان مدمرة وكاسحة ألغام

سفينة الإمداد الإيرانية «خرج» في ميناء بورسودان في البحر الأحمر. (أ ف ب)

تسلمت البحرية الإيرانية سفينتين حربيتين الإثنين في مراسم نقلها التلفزيون الحكومي، بعد أيام قليلة من الإعلان عن وجود سفينتَين إيرانيّتَين في المحيط الأطلسي في ما عُد سابقة.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة «أنجزت وزارة الدفاع عملاً ضخماً اليوم بتوفير سفينتين لجيش جمهورية إيران الإسلامية: المدمرة دنا وكاسحة ألغام»، وفق «فرانس برس».

«مدمرة إيرانية بالكامل»

وصف بيان صادر عن هيئة الأركان دنا بأنها «مدمرة إيرانية بالكامل» مزودة بـ «مدرج لهبوط المروحيات» و«معدات وأنظمة دفاعية وهجومية متنوعة» وتتمتع بالقدرة على «السفر لمسافات طويلة» ومجهزة «لتدمير أي تهديد جوي أو بري أو بحري».

- وزير الدفاع الأميركي: قلقون من وجود سفينتين إيرانيتين بالمحيط الأطلسي

اضاف البيان أن كاسحة الألغام التي أطلق عليها اسم «شاهين» يبلغ طولها «33 مترا» وبإمكانها «كشف وتحييد مختلف انواع الالغام البحرية». يأتي تسلم السفينتين بعد أن أعلن الجيش الإيراني الخميس دخول سرب إيراني صغير «لأول مرة» إلى المحيط الأطلسي بهدف تعزيز قدراته البحرية».

غرق «خارك»

وقال الأدميرال حبيب الله سياري، نائب قائد الجيش الإيراني، في بيان أن السفينة مكران التي تُعد قاعدة متنقلة تابعة للبحرية الإيرانية، تمكنت من دخول المحيط الأطلسي برفقة الفرقاطة سهند». خسرت البحرية الإيرانية في الثاني من يونيو إحدى أكبر سفنها «خارك» التي غرقت في بحر العرب بعد ساعات من اندلاع حريق مجهول المنشأ وإجلاء طاقمها.

وأوضحت القوات البحرية للجمهورية الإسلامية أن السفينة تستخدم في مجال «التدريب والدعم» وهي في الخدمة منذ «أكثر من أربعة عقود». لكن موقع «غلوبال سيكيوريتي.اورغ» الأميركي المتخصص في المسائل العسكرية ذكر أن السفينة هي ناقلة نفط «للإمداد» و«حاملة مروحيات» بريطانية الصنع.