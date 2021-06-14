انتشال 25 جثة لمهاجرين قبالة اليمن إثر غرق قارب وعلى متنه 200 شخص

مهاجرون أفارقة يحصلون على المياه والطعام في ملعب لكرة القدم في مدينة عدن اليمنية . (أ ف ب)

أعلن مسؤول محلي وصيادون في جنوب اليمن، الإثنين، انتشال 25 جثة تعود لمهاجرين كانوا يحاولون على ما يبدو بلوغ البلد الذي تمزقه الحرب قبل أن يغرق قاربهم وعلى متنه نحو 200 شخص.

وقال المسؤول في السلطة المحلية في محافظة لحج الجنوبية، جليل أحمد علي، «انتشل الصيادون 25 جثة تعود لمهاجرين» في مياه منطقة راس العارة في لحج المطلة على ممر باب المندب مقابل جيبوتي»، وفق «فرانس برس».

مصير المهاجرين

وأضاف أن القارب الذي كان يقل هؤلاء «انقلب قبل يومين وكان يحمل على متنه بين 160 و200 شخص»، من دون أن يتضح مصير المهاجرين الآخرين. من جهته، قال أحد الصيادين: «عثرنا على 25 جثة (للمهاجرين) الذين غرقوا إثر غرق قارب كان يقل العشرات منهم نحو الشواطئ اليمنية».

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وأضاف صياد آخر: «شاهدنا الجثث تطفو في المياه على بعد 10 أميال من شاطئ راس العارة». وأكّدت المنظمة الدولية للهجرة غرق قارب في المنطقة، مشيرة إلى أنها تعمل على جمع معلومات عن الحادثة.

وفي الأشهر الأخيرة، لقي عشرات المهاجرين حتفهم في مضيق باب المندب الذي يفصل جيبوتي عن اليمن، وهو ممر رئيسي للتجارة الدولية ولكنه أيضًا مسرح للإتجار بالبشر.

منظمة الهجرة

وتوفي في أبريل ما لا يقل عن 42 مهاجرًا قبالة جيبوتي بعد انقلاب قاربهم الذي غادر من اليمن، وفقا لتقرير صدر عن منظمة الهجرة. ووفقا لإحصاءات المنظمة، وصل إلى اليمن هذا العام 5100 مهاجر، فيما بلغ عدد هؤلاء 35 ألفا في 2020 و127 ألفا في 2019 قبل تفشي فيروس «كورونا».

وغالبا ما تعيد المنظمة مهاجرين إلى بلدانهم. وقالت في أبريل إن أكثر من 32 ألف مهاجر، معظمهم من إثيوبيا، لا زالوا عالقين في أفقر دول شبه الجزيرة العربية. وتُعتبر شواطئ راس العارة من أكثر المناطق المستهدفة من قبل المهربين، ويطلق عليها سكّان محليون «بوابة الجحيم».

ناشد سكان المنطقة الحكومة المعترف بها هذا الشهر التدخل للسيطرة على الأوضاع على الأرض، مشيرين إلى أن منطقتهم مفتوحة ودون رقابة وباتت بمثابة مركز لإيواء المهاجرين.