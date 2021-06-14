اليونان تتهم دورية بحرية تركية بـ«مضايقات» في بحر إيجه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 04:12 مساء
سفن البحرية التركية قبالة سواحل أنطاليا في البحر المتوسط. (أ ف ب)

أعلن خفر السواحل اليوناني أن مركبًا ضمن دورية تابعة له تعرض لـ«مضايقات» من قبل قارب تابع لدورية تركية، الأحد، ما أسفر عن أضرار طفيفة، قبل يوم من محادثات مرتقبة في بروكسل بين قادة البلدين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال خفر السواحل، في بيان، إن الحادثة التي وقعت قبالة جزيرة ليسبوس المطلة على بحر إيجه لم تتسبب بإصابات، مشيرين إلى أن «مركبًا تابعًا لدورية لخفر السواحل التركي قام بمضايقة قارب لدورية تابعة لخفر سواحل ليسبوس، ما تسبب بأضرار طفيفة».

ويكثر هذا النوع من الحوادث في بحر إيجه خلال قيام دوريات برصد قوارب مهاجرين قادمين من تركيا إلى اليونان، حيث اتهمت أثينا أنقرة في أبريل بالسعي إلى «تصعيد» في بحر إيجه من خلال مناورات «خطيرة» ومساعدة المهاجرين بشكل غير شرعي.

وتطالب أثينا أنقرة بضبط طرق الهجرة بشكل أفضل واستعادة مئات طالبي اللجوء، الذين قررت السلطات اليونانية بأنهم لا يستحقون الحصول على حق الحماية كلاجئين.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وأكد ميتسوتاكيس، الجمعة، أن تحسن العلاقات الثنائية سيعتمد على جهود خفض التصعيد وعلى مدى «مشاركة تركيا بشكل بنّاء في الحوار واحترامها الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي» بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إريكسن يتحدث لأول مرة منذ سقوطه.. والطبيب: عانى سكتة قلبية
رياضة عالمية
«نوفافاكس»: لقاحنا المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90%
دولى
شركة فرنسية تعلن أنها تراقب «مشكلة أداء» في منشأة نووية صينية
دولى
رئيس «تيسلا»: سنقبل «بتكوين» مجددا عندما تصبح أقل تلويثا للبيئة
اقتصاد
ضربة قاضية وأرقام فريدة ونكهات خاصة في مباراة النمسا ومقدونيا
رياضة عالمية
وفاة رياضي ليبي غرقا قبل أيام من بطولة الأندية لتنس الطاولة
رياضة محلية
رسميا.. الجزائر تعلن سحب اعتماد قناة «فرانس 24»
دولى
لائحة اتهام قضية «الفتنة»: الأمير حمزة حاول الحصول على مساعدة السعودية للوصول ...
عربى
انتصار تاريخي لمنتخب إنجلترا في «يورو 2020» أمام كرواتيا
رياضة عالمية
إردوغان: تركيا «البلد الوحيد الموثوق به» في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي
دولى
سكان قطاع غزة يعيشون تحت وطأة اضطرابات ما بعد الصدمة
دولى
«فرانس برس»: بدء محاكمة الموقوفين الرئيسيين في قضية «زعزعة استقرار» الأردن ...
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد جديد «كيا سبورتاج 2022»