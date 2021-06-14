أوروبا تقر استخدام الوثيقة الرقمية لتسهيل حرية حركة الأشخاص داخل دول الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 01:19 مساء
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام المقر الرئيسي ببروكسل. (الإنترنت)

أقر رؤساء المؤسسات الأوروبية، اليوم رسميًّا، استخدام الوثيقة الأوروبية الرقمية بهدف «تسهيل» حركة الأشخاص داخل دول الاتحاد في زمن «كوفيد 19».

وأشار البيان الصادر عن المفوضية اليوم بهذا الشأن، إلى أن هذه الوثيقة لا تنتقص من حق المواطنين الأوروبيين بالتحرك، بل تسهل في ذلك وتمكنهم من تفادي الخضوع لقيود معينة مثل الحجر الصحي، وفق وكالة «آكي».

وتحدد الوثيقة ما إذا كان حاملها تلقى بالفعل جرعتين من اللقاح المضاد لـ«كوفيد 19»، أو أنه كان مريضًا وتعافى ويتمتع بالمناعة الكافية.

ويستطيع الأشخاص الذين لا يرغبون أو لم تتح لهم فرصة تلقي اللقاح، أن يحصلوا على الوثيقة أيضًا لإثبات خضوعهم لكشف «كوفيد 19» سلبي النتيجة، خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

وستكون الوثيقة في متناول الجميع بشكل مجاني وبمختلف لغات دول الاتحاد، ويستطيع الأشخاص الحصول عليها بشكل ورقي أو رقمي ضمن الاحترام الكامل لمعطياتهم الشخصية.

ومن المقرر البدء باستخدام الوثيقة أوروبيًّا، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وهي صالحة لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإصدار.

وخلصت المفوضية الأوروبية، مؤكدة أن إصدار هذه الوثيقة كلف 100 مليون يورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إريكسن يتحدث لأول مرة منذ سقوطه.. والطبيب: عانى سكتة قلبية
رياضة عالمية
«نوفافاكس»: لقاحنا المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90%
دولى
شركة فرنسية تعلن أنها تراقب «مشكلة أداء» في منشأة نووية صينية
دولى
رئيس «تيسلا»: سنقبل «بتكوين» مجددا عندما تصبح أقل تلويثا للبيئة
اقتصاد
ضربة قاضية وأرقام فريدة ونكهات خاصة في مباراة النمسا ومقدونيا
رياضة عالمية
وفاة رياضي ليبي غرقا قبل أيام من بطولة الأندية لتنس الطاولة
رياضة محلية
رسميا.. الجزائر تعلن سحب اعتماد قناة «فرانس 24»
دولى
لائحة اتهام قضية «الفتنة»: الأمير حمزة حاول الحصول على مساعدة السعودية للوصول ...
عربى
انتصار تاريخي لمنتخب إنجلترا في «يورو 2020» أمام كرواتيا
رياضة عالمية
إردوغان: تركيا «البلد الوحيد الموثوق به» في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي
دولى
سكان قطاع غزة يعيشون تحت وطأة اضطرابات ما بعد الصدمة
دولى
«فرانس برس»: بدء محاكمة الموقوفين الرئيسيين في قضية «زعزعة استقرار» الأردن ...
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد جديد «كيا سبورتاج 2022»