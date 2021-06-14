عباس عراقجي: نستبعد أن تتوصل المحادثات النووية في فيينا إلى نتيجة هذا الأسبوع

نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. 27 أبريل 2021.(أ ف ب)

قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي، «إنه لا يعتقد أن المفاوضات» المتعلقة بملف إيران النووي «يمكن أن تتوصل إلى نتيجة هذا الأسبوع»، في وقت دعي الإيرانيون للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو لانتخاب رئيسهم.

وصرح عراقجي بختام اليوم الأول من الجولة السادسة من المحادثات في فيينا «شخصيا لا أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى نتيجة هذا الأسبوع»، وفي نهاية الاجتماع في العاصمة النمساوية، قال ممثل روسيا ميخائيل أوليانوف أيضا إن المفاوضين يحتاجون «بضعة أسابيع إضافية لترتيب النص الموجود»، حسب بيان على «تويتر».

وتجرى الدورة الأولى للانتخابات في 18 يونيو، لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي أبرِم في عهده العام 2015، اتفاق مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا)، بشأن برنامج إيران النووي، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.

وتترافق الانتخابات مع خوض طهران وأطراف الاتفاق منذ مطلع أبريل، محادثات في فيينا سعيا لإحيائه بعد الانسحاب الأميركي منه العام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتشارك الولايات المتحدة التي أبدى رئيسها الجديد جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق، بشكل غير مباشر في المحادثات ومن دون التواصل مباشرة مع وفد إيران.

ويستبعد محللون أن تثمر المحادثات قبل موعد الانتخابات التي يبدو المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظا للفوز بها، لكنهم يلفتون إلى أن القرار بشأن كل ما له علاقة بالملف النووي يتخذ في إيران على مستوى أعلى من الرئاسة، ويدخل في إطار السياسة العامة للبلاد التي تعود الكلمة الفصل فيها إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.