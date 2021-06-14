عباس عراقجي: نستبعد أن تتوصل المحادثات النووية في فيينا إلى نتيجة هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 12:28 مساء
نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. 27 أبريل 2021.(أ ف ب)

قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي، «إنه لا يعتقد أن المفاوضات» المتعلقة بملف إيران النووي «يمكن أن تتوصل إلى نتيجة هذا الأسبوع»، في وقت دعي الإيرانيون للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو لانتخاب رئيسهم.

وصرح عراقجي بختام اليوم الأول من الجولة السادسة من المحادثات في فيينا «شخصيا لا أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى نتيجة هذا الأسبوع»، وفي نهاية الاجتماع في العاصمة النمساوية، قال ممثل روسيا ميخائيل أوليانوف أيضا إن المفاوضين يحتاجون «بضعة أسابيع إضافية لترتيب النص الموجود»، حسب بيان على «تويتر».

وتجرى الدورة الأولى للانتخابات في 18 يونيو، لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي أبرِم في عهده العام 2015، اتفاق مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا)، بشأن برنامج إيران النووي، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.

وتترافق الانتخابات مع خوض طهران وأطراف الاتفاق منذ مطلع أبريل، محادثات في فيينا سعيا لإحيائه بعد الانسحاب الأميركي منه العام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

 وتشارك الولايات المتحدة التي أبدى رئيسها الجديد جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق، بشكل غير مباشر في المحادثات ومن دون التواصل مباشرة مع وفد إيران.

ويستبعد محللون أن تثمر المحادثات قبل موعد الانتخابات التي يبدو المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظا للفوز بها، لكنهم يلفتون إلى أن القرار بشأن كل ما له علاقة بالملف النووي يتخذ في إيران على مستوى أعلى من الرئاسة، ويدخل في إطار السياسة العامة للبلاد التي تعود الكلمة الفصل فيها إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس «تيسلا»: سنقبل «بتكوين» مجددا عندما تصبح أقل تلويثا للبيئة
اقتصاد
ضربة قاضية وأرقام فريدة ونكهات خاصة في مباراة النمسا ومقدونيا
رياضة عالمية
وفاة رياضي ليبي غرقا قبل أيام من بطولة الأندية لتنس الطاولة
رياضة محلية
رسميا.. الجزائر تعلن سحب اعتماد قناة «فرانس 24»
دولى
لائحة اتهام قضية «الفتنة»: الأمير حمزة حاول الحصول على مساعدة السعودية للوصول ...
عربى
انتصار تاريخي لمنتخب إنجلترا في «يورو 2020» أمام كرواتيا
رياضة عالمية
إردوغان: تركيا «البلد الوحيد الموثوق به» في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي
دولى
سكان قطاع غزة يعيشون تحت وطأة اضطرابات ما بعد الصدمة
دولى
«فرانس برس»: بدء محاكمة الموقوفين الرئيسيين في قضية «زعزعة استقرار» الأردن ...
عربى
فرانس برس: هل الحراك الجزائري في حالة احتضار؟
عربى
كندا: بدء مراسم جنازة عائلة مسلمة قتل أربعة من أفرادها دهسا
دولى
رحيل الشاعر العراقي سعدي يوسف عن 85 عاما
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد جديد «كيا سبورتاج 2022»