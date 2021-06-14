أميركيان يعترفان بدورهما في تهريب كارلوس غصن من اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 08:34 صباحا
كارلوس غصن خلال مقابلة حصرية مع رويترز في بيروت، (أرشيفية: رويترز).

أقرّ أميركيان بدورهما في عملية تهريب الرئيس السابق لتحالف «رينو - نيسان» كارلوس غصن من اليابان أواخر العام 2019، في اليوم الأول من محاكمتهما الإثنين في طوكيو.

ولم يعترض العنصر السابق في القوات الخاصة الأميركية مايكل تايلور، 60 عاما، وابنه بيتر 28 عاما، على الأفعال التي نُسبت إليهما، بعدما استمعا للمدعي يقرأها في بداية المحاكمة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوقف تايلور وابنه بيتر في مايو العام 2020 قرب مدينة بوستون الأميركية من جانب السلطات هناك، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها اليابان.

وبعدما استنفدا كل الالتماسات الممكنة، سُلّما في مارس الماضي إلى اليابان لمحاكمتهما، وهما يواجهان عقوبة تصل إلى السجن ثلاثة أعوام في حال دانهما القضاء الياباني.

وفي صباح 31 ديسمبر 2019، تلقت اليابان خبر هروب كارلوس غضن، أشهر المتهمين لديها، إلى لبنان، الذي كان ممنوعا من مغادرة البلاد بعدما أُفرج عنه بكفالة، بانتظار محاكمته بتهم اختلاس أموال.

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