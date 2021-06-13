الجيش التركي يقصف أهدافا في تل رفعت السورية بعد هجوم على مستشفى

انفجار في إدلب. (الإنترنت)

ذكرت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء الأحد أن الجيش التركي قصف أهدافا في بلدة تل رفعت بشمال سورية ردا على هجمات بالمدفعية أسفرت عن مقتل 14 وإصابة آخرين في بلدة عفرين القريبة.

واتهمت أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالمسؤولية عن الهجمات التي وقعت السبت وشملت هجوما على مستشفى. ونفت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعمل تحت قيادة وحدات حماية الشعب الكردية مسؤوليتها عن تلك الهجمات، بحسب «رويترز».

«أهداف إرهابية»

وقالت وكالة الأناضول إن القوات المسلحة التركية، التي لها تواجد كبير في شمال سورية، قصفت «أهدافا إرهابية» في البلدة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق «سنحاسب هؤلاء الجبناء عن كل قطرة دم يريقونها».

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وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية ذات صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، ونفذت عمليات توغل في سورية لدعم المعارضة السورية المسلحة لإبعادها عن الحدود التركية.