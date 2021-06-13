مجموعة السبع تطالب الصين بتحقيق حول «كورونا» وتتعهد بمليار جرعة من اللقاحات ونظام ضريبي جديد

حضّت دول مجموعة السبع الصين الأحد على التعاون مع منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيق «شفاف» في مرحلته الثانية بشأن مصدر جائحة فيروس «كوفيد-19»، المعروف بكورونا المستجد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الدول الصناعية السبع في بيانها الختامي بعد قمة استمرت ثلاثة أيام «ندعو إلى تحقيق شفاف وعلمي في مرحلته الثانية يقوده خبراء وتجريه منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر «كوفيد-19» يشمل، بحسب توصيات تقرير الخبراء، الصين».

كما تعهّدت مجموعة السبع بتوزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد-19» بحلول نهاية العام 2022 على أمل القضاء على الجائحة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ختام قمة جمعت قادة دول المجموعة.

وقال جونسون خلال مؤتمر صحافي «طالبت نظرائي بالمساعدة في تحضير الجرعات اللازمة وتوفيرها من أجل تلقيح العالم بحلول نهاية العام 2022»، وأضاف: «لقد تعهّد قادة الدول توفير أكثر من مليار جرعة» عبر التمويل أو آلية «كوفاكس».

وتعهّد قادة دول مجموعة السبع الأحد تسريع التصدي للتغير المناخي محددين لأنفسهم هدفا بخفض انبعاثات الدول من ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف بحلول العام 2030 كما زيادة المساعدات المالية للدول الأكثر فقرا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ختام قمة استمرت ثلاثة أيام «أعلنا بوضوح أنه يتعين علينا أن نبدأ بتطبيق التدابير ومساعدة الدول النامية في الوقت نفسه».

ودعمت مجموعة الدول الصناعية السبع الأحد تأسيس نظام ضريبي «أكثر إنصافا»، يفرض حدا أدنى للضرائب على الشركات ويشمل حملة مشتركة ضد التهرّب الضريبي، في إطار ما وصفتها بجهود رامية لتقليص عدم المساواة.

واتفق القادة خلال القمة المنعقدة في بريطانيا على «ضمان ازدهارنا المستقبلي عبر الدفاع عن تجارة أكثر حرية وإنصافا في إطار نظام تجاري يتم إصلاحه واقتصاد عالمي أكثر مرونة ونظام ضريبي عالمي أكثر إنصافا».