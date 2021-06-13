ميركل تشيد بـ«زخم جديد» في مجموعة السبع مع وصول بايدن إلى الحكم

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأحد، في اليوم الأخير من قمة مجموعة السبع في بريطانيا، أن وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض أعطى «زخمًا جديدًا» لأعمال المجموعة.

وقالت ميركل، التي كانت علاقاتها صعبة جدًّا مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، للصحافة إن «انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة لا يعني أنه لم تعد لدينا مشاكل في العالم، لكن بات بإمكاننا العمل بزخم جديد لحلها».

وأضافت: «أجد أنه من الجيد جدًّا أننا أصبحنا عمليين أكثر في هذا الاجتماع لمجموعة السبع»، في إشارة إلى القرارات المتعلقة بمكافحة جائحة «كوفيد-19»والإجراءات ضد الاحتباس الحراري.

والتقت المستشارة جو بايدن وجهًا لوجه في كورنوال، إثر اجتماع أغنى دول العالم، ودعاها للقيام بزيارة رسمية إلى البيت الأبيض في 15 يوليو، وإن كان الاجتماع في بريطانيا أول قمة لمجموعة السبع يحضرها جو بايدن كرئيس، فهي آخر قمة من نوعها لأنغيلا ميركل التي قررت التنحي بعد الانتخابات البرلمانية في بلادها في نهاية سبتمبر.

وعندما سألتها الصحافة إن كانت تلقت هدايا من نظرائها، ردت بابتسامة «تلقيت فقط التمنيات الطيبة، لا هدايا».