إطلاق أول اختبار منزلي في الهند للكشف عن «كورونا»

طبيب يعرض كيفية استخدام الاختبار المنزلي للكشف عن كوفيد، في مختبر مايلاب في لونافلا شرق بومباي، 10 يونيو 2021. (أ ف ب)

تأمل شركة هندية صغيرة ناشئة في أن يسهم اختبارها المنزلي للكشف عن الإصابة فيروس «كورونا المستجد»، وهو الأول في البلد الواقع في جنوب آسيا، في مساعدة السلطات على تحسين قدرات رصد انتشار الفيروس بين السكان البالغ عددهم مليار و300 مليون نسمة.

وأطلق الاختبار «كوفيسيلف» في وقت سابق هذا الشهر، وهو أول اختبار منزلي توافق عليه الهند التي تخرج ببطء من موجة ثانية قوية دفعت المستشفيات ومحارق الجثث إلى قدراتها الاستيعابية القصوى، مع نحو 30 مليون إصابة حتى الآن وأكثر من 350 ألف وفاة، وفق وكالة «فرانس برس».

وشركة «مايلاب ديسكوفري سولوشنز»، التي تصنع أيضا فحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) للكشف عن الإصابات بالفيروس المسبب للإيدز، تقول إن إتاحة الوصول بشكل واسع لاختبار «كوفيسيلف» البالغ سعره 250 روبية (3.40 دولارات) من شأنه أن يخفف الضغط عن المختبرات المنهكة ويحسن قدرات تتبع الإصابات.

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يتضمن الاختبار مسحة أنف ورمز «كيو آر» لوصله إلى تطبيق هاتف نقال يعطي النتيجة في 15 دقيقة. ويرسل النتائج إلى الوكالة العلمية المكلفة جهود الاستجابة الحكومية للجائحة.

في مصنع الشركة الواقع في بلدة لونافلا بغرب الهند، يقوم موظفون ملتزمون بالاجراءات الصحية بإجراء فحوص دقيقة لمكونات الاختبارات، قبل إرسالها إلى صيدليات في أنحاء البلاد.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمختبر 10 ملايين اختبار في الأسبوع، على ما أكد أحد مسؤولي المختبر لـ«فرانس برس». لكن فيما الاختبار متاح فقط لمستخدمي الهواتف الذكية، فإن تأثيره قد يكون محدودا، وخصوصا مع توغل الوباء في الأرياف الهندية، حيث شبكات الهاتف النقال ضعيفة وتغطية الإنترنت متدنية.