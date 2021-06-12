ماذا تمنى بوتين من بايدن قبل أيام من القمة الأولى المرتقبة؟

صورة مركبة للرئيس الأميركي (يسار)، والرئيس الروسي. (الإنترنت)

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أنه يأمل أن يكون نظيره الأميركي جو بايدن أقلّ انفعالا وتسرعا في خطواته من سلفه دونالد ترامب، قبل أيّام من القمّة الأولى التي تجمعه بالرئيس الأميركي الحالي.

وقال بوتين في مقابلة مع محطة «إن بي سي نيوز» الأميركيّة، إن العلاقات مع الولايات المتحدة «تدهورت إلى أبعد حد في السنوت الأخيرة»، لكنه توقع أن يتمكن من العمل مع جو بايدن، وفق «فرانس برس».

إيجابيات وبعض السلبيات

وقال بوتين في المقابلة «لدي أمل كبير بأنه، نعم ستكون هناك إيجابيات وبعض السلبيات، لكن ألا تكون هناك أيّ تحرّكات انفعالية من جانب الرئيس الأميركي الحالي»، حسب ترجمة للمقابلة نشرتها «إن بي سي نيوز».

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وأضاف أن دونالد ترامب «رجل استثنائي وموهوب وشخصيته لافتة. قد تحبه أو لا تحبه، لكنه لم يكن ينتمي إلى النظام المؤسساتي الأميركي». وتابع «حتى الآن ما زلت أعتقد أن الرئيس السابق ترامب شخص رائع وإلا لما أصبح رئيسا».

أما بايدن، فقد قال بوتين إنه «مختلف جذريا عن ترامب لأن الرئيس بايدن رجل محترف، أمضى الجزء الأكبر من حياته البالغة في السياسة».

الشكاوى الأميركية

وسيعرض بايدن على الأرجح خلال القمة التي ستعقد في 16 يونيو في ختام الجولة الأوروبية للرئيس الأميركي، العديد من الشكاوى الأميركية حيال فلاديمير بوتين بما في ذلك الشكوك في تدخل روسي في الانتخابات الأميركية وهجمات إلكترونية. واعترف بوتين صراحةً بأنه دعم دونالد ترامب في 2016. وقد أعرب الملياردير الجمهوري مرارا عن إعجابه بالزعيم الروسي وبدا أنه أيد نفيه لتدخل انتخابي محتمل.

ومن أوكرانيا إلى بيلاروس ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية، يُتوقّع أن تكون المناقشات بين الرئيسين صعبة. وعند سؤاله على وصف بايدن له بأنه «قاتل» بعد سلسلة اغتيالات استهدف أحدها المعارض الروسي بوريس نيمتسوف، ضحك بوتين.

وقال «خلال فترة ولايتي اعتدت على هجمات من كل الزوايا ومن جميع الجهات تحت كل أنواع الذرائع والأسباب ومن مختلف العيارات ودرجات العنف ولم يفاجئني شيء من ذلك». وأضاف أن كلمة «قاتل» مصطلح «ذكوري» خاص بهوليوود.

وأضاف أن مثل هذا الخطاب «جزء من الثقافة السياسية الأميركية حيث يعتبر طبيعيا ولكن ليس هنا... إنه لا يعتبر طبيعيا هنا».

قمر صناعي للتجسس

ونفى بوتين معلومات نشرتها جريدة «واشنطن بوست» تفيد أن روسيا تستعد لتقديم قمر صناعي متطور لإيران من أجل تحسين قدرات طهران التجسسية بشكل كبير. وقال إن هذه المعلومات «أخبار كاذبة».

وذكرت الجريدة الأميركية الخميس أن هذا القمر الصناعي واسمه كانوبوس-في ومجهز بكاميرا عالية الدقة، سيسمح للجمهورية الإسلامية بمراقبة منشآت خصومها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقال بوتين «هذه مجرد معلومات كاذبة على أقل تقدير». وأضاف «لا أعرف أي شيء عن هذا الأمر».