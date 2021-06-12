أسبوع عطلة في بلدية موسكو لمواجهة ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 03:32 مساء
مقر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، السبت، عطلة عن العمل لمدة أسبوع لوقف انتشار فيروس كورونا في العاصمة الروسية في مواجهة زيادة كبيرة في عدد الإصابات.

وقال سوبيانين في بيان «الأسبوع الماضي تدهور الوضع مع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، ووصل عدد الإصابات الجديدة إلى ذروات العام الماضي»، وفق «فرانس برس». 

6701 إصابة جديدة
وسجلت في موسكو 6701 إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، وهو عدد قياسي للعاصمة الروسية منذ ديسمبر الماضي. وقال سوبيانين «لا يمكننا التصدي لهذا الوضع» في موسكو، موضحا أنه «لوقف ارتفاع الإصابات وحماية أرواح الناس، وقعت مرسوما» ينص على «أسبوع عطلة من 12 إلى 20 يونيو». 

كما أمر رئيس بلدية موسكو بإغلاق ملاعب الأطفال في مراكز التسوق والمتنزهات حتى 20 يونيو. ودعا أصحاب العمل إلى إعطاء الأولوية لنظام العمل من بعد للموظفين الذين لم يتم تطعيمهم ضد «كوفيد-19» ومنع المطاعم في العاصمة من خدمة الزبائن بين الساعة 23.00 والساعة السادسة.

وسجلت في روسيا 13510 إصابات جديدة بفيروس كورونا و399 وفاة السبت. وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد خمسة ملايين و193 ألفا و964 منها 126073 وفاة.

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