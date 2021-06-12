إيطاليا: منفذ هجوم «فيينا الإرهابي» تحصل على وثائق سفر من عصابة تزوير بلومبارديا

منفذ هجوم «فيينا الإرهابي»، المنتمي لتنظيم «داعش» كارتين إس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السلطات الإيطالية أن منفذ هجوم «فيينا الإرهابي»، المنتمي لتنظيم «داعش» تحصل على وثائق سفر من عصابة تزوير تدير أعمالها انطلاقا من مقاطعة لومبارديا شمال البلاد.

وكشفت السلطات الأمنية في ميلانو عن اعتقالها سبعة أشخاص في المدينة ومدن أخرى في مقاطعة لومبارديا، ينتمون لدول أوروبا الشرقية، بتهمة الضلوع في «تزوير الآلاف من وثائق السفر لصالح أشخاص، من بينهم منفذ هجوم فيينا في شهر نوفمبر الماضي ومقاتلين أجانب»، وفقًا لوكالة «آكي» الإيطالية.

وجرت إجراءات القبض على المتهمين السبعة بعد انتهاء تحقيقات جرت بالتنسيق بين مديرية مكافحة المافيا بالمقاطعة «Dda» ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب المدعي العام في ميلانو، نفذتها شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة «ديغوس».

ولفتت السلطات الإيطالية إلى أن عصابة التزوير استخدمت «الهاتف أو الإنترنت للتواصل مع الأشخاص الراغبين في الحصول على الوثائق المزورة وبمجرد تأكيد الدفع من خلال وكالات تحويل الأموال، يجري إرسال المستندات المنتجة في أوكرانيا إلى إيطاليا».

وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، في 3 نوفمبر العام الماضي، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في فيينا، عبر بيان بثه من خلال قنواته على تطبيق «تليغرام»، حيث أطلق عناصر التنظيم النار في ستة مواقع مختلفة في وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفذي الهجوم، ويدعى، كارتين إس.