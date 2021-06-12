فرنسا تطالب بريطانيا بـ«الالتزام بوعدها» للاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 11:32 صباحا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باحترام «الوعد الذي قطعه للأوروبيين»، في إطار اتفاق «بريكست»، حسبما أعلن الأليزيه، وسط خلاف حول قواعد جديدة للتجارة في إيرلندا الشمالية، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقال الرئيس الفرنسي إنه على استعداد لإعادة إطلاق العلاقات الفرنسية البريطانية لكنه «شدد على أن إعادة الإطلاق هذه تفرض أن يحترم البريطانيون وعدهم للأوروبيين والإطار الذي حددته اتفاقات بريكست»، حسبما أعلن الأليزيه بعد لقاء بين ماكرون وجونسون على هامش قمة مجموع الدول السبع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب إيطاليا ينذر أوروبا بعودته ويفتتح «يورو2020» بـ5 ظواهر مثالية
رياضة عالمية
الليبية ملاك بن محمود تقتنص ذهبية وفضية بطولتي العرب وأفريقيا لـ«الترايثلون»
رياضة محلية
هوس القطع الرقمية بتقنية «إن إف تي»
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: تفجير سبها.. وجه آخر لتوترات دول الساحل
ليبيا
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن أسوأ 10 بلدان «للعيش» في العالم
ليبيا
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
أول دولة تعتمد «بيتكوين» عملة قانونية
اقتصاد
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
الراغبون في «رئاسة ليبيا» يبدؤون رحلة البحث عن المنصب بجولات دولية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختاري الحجاب المناسب للون بشرتك