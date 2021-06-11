حاكم تكساس يسعى لاستئناف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

حاكم ولاية تكساس غريغ آبوت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ آبوت أنه سيكشف الأسبوع المقبل عن خطط لاستئناف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال آبوت إنه يريد استكمال العمل الذي بدأه الرئيس السابق دونالد ترامب وتوقف منذ اليوم الأول لتولي الرئيس جو بايدن الرئاسة، حسب وكالة «فرانس برس».

ولم يقدم آبوت تفاصيل عن خططه المتعلقة بمشروع الجدار، كما أن هناك شكوكا حول إمكانية تنفيذه في تكساس، خصوصا أن جزءا من الأراضي الحدودية تملكها الحكومة الفدرالية وأخرى تعود لأشخاص.

وقال الحاكم أيضا خلال مؤتمر صحفي الخميس إنه سيتقدم بإجراءات لتعزيز موارد الشرطة لاعتقال الأشخاص الذي يعبرون الحدود بطريقة غير قانونية.

وكان ترامب قد أثار الغضب خلال حملته الانتخابية العام 2016 عندما وصف المهاجرين من المكسيك بـ«المجرمين» و«مهربي المخدرات» وتعهد ببناء جدار عند الحدود الجنوبية للبلاد.