«فرانس برس»: بلينكن يضغط على بكين بشأن كوفيد وتايوان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية: الإنترنت).

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين، الجمعة، على إظهار مزيد من الشفافية بشأن مصدر «كوفيد-19» وتخفيف الضغط على تايوان، وذلك في اتصال نادر مع مسؤول صيني رفيع، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وخلال مكالمة هاتفية أجراها من مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في إنجلترا مع المسؤول في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، شدد بلينكن على «أهمية التعاون والشفافية في ما يتعلق بمصدر الفيروس»، بما في ذلك السماح لخبراء منظمة الصحة العالمية بالعودة إلى الصين. كما «دعا بكين لوقف حملتها للضغط على تايوان وحل الخلافات سلميا»، بحسب بيان للخارجية الأميركية.