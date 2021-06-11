«فرانس برس»: بلينكن يضغط على بكين بشأن كوفيد وتايوان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 05:18 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية: الإنترنت).

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين، الجمعة، على إظهار مزيد من الشفافية بشأن مصدر «كوفيد-19» وتخفيف الضغط على تايوان، وذلك في اتصال نادر مع مسؤول صيني رفيع، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وخلال مكالمة هاتفية أجراها من مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في إنجلترا مع المسؤول في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، شدد بلينكن على «أهمية التعاون والشفافية في ما يتعلق بمصدر الفيروس»، بما في ذلك السماح لخبراء منظمة الصحة العالمية بالعودة إلى الصين. كما «دعا بكين لوقف حملتها للضغط على تايوان وحل الخلافات سلميا»، بحسب بيان للخارجية الأميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الدامجة» يكتفي بـ89 يوما فقط مع الوحدة
رياضة محلية
«العفو الدولية» عن قمع «الأويغور» في الصين: «جرائم ضد الإنسانية»
دولى
في العدد 290: «تفجير سبها».. محاولة يائسة من فلول الإرهاب.. و«الإندبندنت» ترصد ...
ليبيا
بايدن: التبرع بـ500 مليون جرعة لقاح ضد كورونا «خطوة تاريخية»
دولى
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
نادي الأخضر يعلق مشاركته في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مجلس الدولة يفتح باب الترشح للمناصب السيادية المنصوص عليها في اتفاق بوزنيقة
ليبيا
أول دولة تعتمد «بيتكوين» عملة قانونية
اقتصاد
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
«مكان للعنصرية والعنف».. إدانات واسعة لمقتل العائلة المسلمة دهسا في كندا
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد العنب للبشرة