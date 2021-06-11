فرانس برس: اللقاحات والمناخ في صلب قمة قادة مجموعة السبع منذ الجائحة

أعلام مجموعة الدول السبع. (الإنترنت)

يسعى قادة دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى إيجاد حلول مشتركة للأزمات العالمية وعلى رأسها جائحة «كوفيد-19» والتغيير المناخي خلال أول لقاء حضوري لهم منذ قرابة السنتين الجمعة، مع التركيز أولا على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا.

وبعد أشهر من لقاءات عبر الفيديو، يلتقي قادة الدول حول الطاولة نفسها للبحث في المشكلات العالمية وخلال حفلة استقبال مع الملكة إليزابيث الثانية الجمعة وحفلة شواء على الشاطئ السبت.

وتجمع القمة حتى الأحد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان والولايات المتحدة في منتجع كاربيس باي الساحلي في شمال غرب إنكلترا. وستكون هذه المشاركة الأولى للرئيس جو بايدن الذي يسلك نهج المحاثات المتعددة الأطراف بعد سنوات من الانعزالية في عهد سلفه دونالد ترامب، شأنه في ذلك شأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والياباني يوشيهيده سوغا.

في المقابل، ستكون هذه القمة الأخيرة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وربما إيمانويل ماكرون، لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جوسون الذي ترأس بلاده مجموعة السبع هذه السنة، لن يصافح قادة الدول والحكومات لدى وصولهم. فالحدث محاط بسلسلة من القيود لتجنب الإصابات بفيروس كورونا مع فحوص كشف يومية.

وتشهد بريطانيا التي أدى «كوفيد-19» فيها إلى وفاة 128 ألف شخص، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات مع انتشار متحوّرة «دلتا» ما يهدد قرار رفع القيود الأخيرة المعتمدة في البلاد.

وفي صلب محادثات قادة الدول، انتعاش الاقتصاد العالمي الذي أضرت به الجائحة كثيرا والتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا من قبل الدول الغنية التي استحوذت على العدد الأكبر من الجرعات على حساب أفقر الدول.

ومع تكاثر الدعوات إلى التضامن على هذا الصعيد، يتوقع أن يتفق قادة الدول على توفير «ما لا يقل عن مليار جرعة» وزيادة قدرات الانتاج مع هدف يقوم على «القضاء على الجائحة في 2022» على ما أفادت رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال بوريس جونسون «حان الوقت للديموقراطيات العالمية الأكبر والأكثر تقدما على الصعيد التكنولوجي أن تتحمل مسؤولياتها وتساهم في تلقيح العالم بأسره لأن أي شخص لن يحظى بالحماية ما لم يكن الجميع محميا».

ووعدت الولايات المتحدة بتوفير نصف مليار جرعة فيما التزمت بريطانيا مئة مليون أخرى عبر آلية كوفاكس العالمية لتشارك اللقاحات خصوصا.

إلا أن المنظمات غير الحكومية تعتبر ذلك غير كاف. وينبغي على مجموعة السبع الموافقة على تعليق براءات الاختراع للسماح بإنتاج كبير. وتؤيد واشنطن وباريس ذلك فيما تعارضه ألمانيا بقوة.