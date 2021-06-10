7 جرحى ونحو 11 قتيلا في انهيار مبنى في بومباي الهندية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 10:15 صباحا
عمليات إنقاذ في موقع مبنى انهار في مدينة بومباي الهندية، 10 يونيو 2021. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الهندية، الخميس، أن أحد عشر شخصا على الأقل بينهم ثمانية أطفال قتلوا في انهيار مبنى في بومباي؛ بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة. 

وقالت سلطات عاصمة ولاية ماهاراشترا (غرب) إن انهيار المبنى، الذي يقع في حي فقير، مساء الأربعاء، أدى إلى جرح سبعة أشخاص آخرين، موضحة أن ستة من الجرحى في حالة مستقرة بينم أدخلت سيدة تبلغ من العمر 30 عاما إلى المستشفى في حالة حرجة، وفق وكالة «فرانس برس». 

- الإعصار «تاوكتاي» ينكب الهند.. مصرع 84 شخصا وفقدان أكثر من 65

وتستمر عمليات البحث والإنقاذ، الخميس، للعثور على عدد كبير من المفقودين. ونقلت جريدة «إنديان أكسبريس» اليومية عن برابات راهانجديل، المسؤول في بلدية بومباي أن «ثلاثة اشخاص يمكن أن يكونوا عالقين (تحت الانقاض) وما زالت عمليات البحث جارية».

وتم إجلاء سكان المباني المجاورة، التي تبدو في حالة سيئة وخطيرة. 

وتقع حوادث انهيار مبان مشيدة بطريقة سيئة باستمرار خلال موسم الأمطار الذي بدأ، الأربعاء، في بومباي، ويتسبب عادة بفيضانات تؤدي إلى فوضى في حركة السير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادي الأخضر يعلق مشاركته في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
صبري سويسي: التعاقد مع الإسباني خافيير كليمنتي إساءة للمدربين المحليين
رياضة محلية
تونس تعلن دخولها الموجة الرابعة من فيروس كورونا
عربى
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
«مكان للعنصرية والعنف».. إدانات واسعة لمقتل العائلة المسلمة دهسا في كندا
دولى
في الدوري الليبي: الاتحاد المصراتي يحسم ديربي مصراتة.. والأخضر يعود بتعادل
رياضة محلية
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
دراسة أممية: استعادة ليبيا 120 مليون دولار من «أموال الفاسدين» تسهم في حل ...
ليبيا
هل زارت كائنات فضائية كوكب الأرض؟ تقرير أميركي مرتقب
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتماد علاج جديد ضد ألزهايمر