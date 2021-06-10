7 جرحى ونحو 11 قتيلا في انهيار مبنى في بومباي الهندية

عمليات إنقاذ في موقع مبنى انهار في مدينة بومباي الهندية، 10 يونيو 2021. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الهندية، الخميس، أن أحد عشر شخصا على الأقل بينهم ثمانية أطفال قتلوا في انهيار مبنى في بومباي؛ بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

وقالت سلطات عاصمة ولاية ماهاراشترا (غرب) إن انهيار المبنى، الذي يقع في حي فقير، مساء الأربعاء، أدى إلى جرح سبعة أشخاص آخرين، موضحة أن ستة من الجرحى في حالة مستقرة بينم أدخلت سيدة تبلغ من العمر 30 عاما إلى المستشفى في حالة حرجة، وفق وكالة «فرانس برس».

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وتستمر عمليات البحث والإنقاذ، الخميس، للعثور على عدد كبير من المفقودين. ونقلت جريدة «إنديان أكسبريس» اليومية عن برابات راهانجديل، المسؤول في بلدية بومباي أن «ثلاثة اشخاص يمكن أن يكونوا عالقين (تحت الانقاض) وما زالت عمليات البحث جارية».

وتم إجلاء سكان المباني المجاورة، التي تبدو في حالة سيئة وخطيرة.

وتقع حوادث انهيار مبان مشيدة بطريقة سيئة باستمرار خلال موسم الأمطار الذي بدأ، الأربعاء، في بومباي، ويتسبب عادة بفيضانات تؤدي إلى فوضى في حركة السير.