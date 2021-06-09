تركيا تطالب بإخلاء مخيم مخمور العراقي من «المسلحين الأكراد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 10:51 مساء
مقر النيابة العامة التركية في أنقرة. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأربعاء إنه لا بد من إخلاء مخيم مخمور بشمال العراق من المسلحين الأكراد وذلك بعد أن أدت ضربات جوية تركية إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في مطلع الأسبوع.

وقال جاويش أوغلو في مقابلة أجرتها معه قناة «تي.آر.تي خبر» الحكومية إن المسؤولية عن تطهير المنطقة من المسلحين تقع على عاتق الحكومة العراقية لكن تركيا ستفعل ذلك بمفردها إذا لزم الأمر. وأضاف أن أنقرة تجري محادثات مع المسؤولين العراقيين بشأن هذه المسألة، بحسب «رويترز».

ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مخيم مخمور، الواقع على بعد 180 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود التركية والذي يؤوي آلافا من اللاجئين الأتراك منذ أكثر من عقدين يعد «حاضنة» للمسلحين ويجب التعامل معه. وقال إردوغان الأحد إن الضربات على المخيم أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني.

 

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