كامالا هاريس من المكسيك: لا حل فوريا لأسباب الهجرة إلى أميركا

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في القصر الوطني بمكسيكو، 8 يونيو 2021. (أ ف ب)

اعتبرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أن معالجة الأسباب الجذرية للهجرة «ستأخذ وقتا»، ووعدت بزيارة الحدود الأميركية-المكسيكية للاطلاع بنفسها على الوضع بشكل مباشر.



واعتبرت هاريس، التي تجري أول زيارة خارجية لها بصفتها نائبة للرئيس جو بايدن، أنه من المهم إعطاء الناس في دول أميركا الوسطى التي ترزح تحت أعمال العنف، أملا بمستقبل أفضل، وقالت: «معظم الناس لا يريدون مغادرة ديارهم، وعندما يفعلون ذلك يكون لسببين: إما لتجنب الأذى أو لأن البقاء في الديار يعني أنه ليس بإمكانهم تلبية حاجاتهم الضرورية للاستمرار ورعاية عائلاتهم»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».



أضافت: «نعلم أننا إذا أعطيناهم شعورا بالأمل بأن المساعدة قادمة، فسيتبعون خيارهم الأول، وهو البقاء في الديار»، ورأت أن ذلك لن يتحقق بين ليلة وضحاها. وشددت على أن «مسألة الأسباب الجذرية لن تحل في زيارة واحدة من يومين».



مذكرة تفاهم بين أميركا والمكسيك

في وقت سابق عقدت هاريس محادثات وصفتها بـ«الصريحة» و«المثمرة» مع الرئيس المكسيكي أندريس-مانويل لوبيز أوبرادور، تناولت قضايا من بينها الأمن والهجرة وتهريب المخدرات. وحضرا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بلديهما حول التعاون في مجالات المساعدة والتنمية في أميركا الوسطى، ومنها برامج تمكين الشباب.



وقال موفد بايدن الخاص ريكاردو رونيغا إلى الصحفيين، إن مذكرة التفاهم بين البلدين «ستركز بشكل فعلي على الشباب وإعادة التشجير».



وعرض لوبيز أوبرادور توسيع أحد برامجه للمساعدة في أميركا الوسطى. ويوفر البرنامج منحا اقتصادية لمنتجين زراعيين مسجلين. وقال إلى الصحفيين قبيل المحادثات مع هاريس: «الناس لا يغادرون قراهم وعائلاتهم، ويتخلون عن تقاليدهم للمتعة»، وأضاف: «المشاكل لا تحل بتدابير قسرية.. يجب إعطاؤهم خيارات وبدائل».

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وتندرج هذه الجولة الخارجية الأولى لهاريس في إطار وعد قطعه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، باعتماد سياسة «أكثر إنسانية» في ملف الهجرة مقارنة بتلك، التي اعتمدها سلفه الجمهوري دونالد ترامب.