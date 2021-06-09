«مكان للعنصرية والعنف».. إدانات واسعة لمقتل العائلة المسلمة دهسا في كندا

زهور ودمى ورسائل لضحايا الهجوم دهسا بشاحنة، في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية، 8 يونيو 2021. (أ ف ب)

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بما اعتبره «هجوما إرهابيا» دافعه الكراهية بعد مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة دهسا، مساء الأحد، فيما اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الجدد جاغميت سينغ، أن «كندا مكان للعنصرية والعنف» تعليقا على الهجوم.



وقتلت العائلة المسلمة بشاحنة كان يقودها شاب في مدينة لندن في مقاطعة أونتاريو، والضحايا وهم زوجان وابنتهما المراهقة وجدتها، قتلوا الأحد، عندما صعدت الشاحنة على رصيف ودهستهم، في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو وسط كندا. وابن الزوجين البالغ تسعة أعوام، الذي قتل والداه في الهجوم المتعمد ضد عائلة مسلمة، حسب الشرطة، يتلقى العلاج في المستشفى من جروح خطيرة، وفق وكالة «فرانس برس».



وقال «ترودو»، في خطاب مؤثر أمام مجلس العموم، إن «هذه المجزرة لم تكن حادثا.. إنها هجوم إرهابي دافعه الكراهية في قلب أحد مجتمعاتنا». وفي وقت لاحق خاطب «ترودو» تجمعا ليليا ضم الآلاف في باحة خارجية في مسجد كانت ترتاده العائلة، متوجها بشكل مباشر إلى مسلمي البلاد.



وقال في التجمع: «لستم وحدكم.. جميع الكنديين في حداد معكم ويقفون إلى جانبكم الليلة». وحضر التجمع الليلي جميع القادة السياسيين في البلاد. واعتبر «ترودو» أن كندا «ليست محصنة» أمام التمييز المتصاعد والانقسام الذي شهدته أماكن أخرى في العالم في السنوات الأخيرة. وأضاف: «سويا، يمكننا مواجهة هذا الظلام وهذا التعصب».



عائلة القتلى تصدر بيانا

حددت السلطات هويات ضحايا هجوم الأحد، بمديحة سلمان (44 عاما) والتي عملت بعد تخرجها في الهندسة المدنية والبيئية، وزوجها سلمان أفضل (46 عاما) وابنتهما يمنى سلمان (15 عاما) وسيدة قيل إنها والدة أفضل، وتبلغ من العمر 74 عاما لم ينشر اسمها.



والضحايا من أصل باكستاني، وكانوا «عائلة نموذجية (...) معطاءة دائما وتسهم في نشر الخير»، وفق بيان أصدرته العائلة. وأضاف البيان أنه في أعقاب «الهجوم الوحشي والمروع»، الأحد، حان الوقت لجميع الكنديين من الحكومة وخارجها، أن يتخذوا «موقفا قويا» ضد الكراهية وكراهية المسلمين (إسلاموفوبيا) والتعصب.



جرائم بدافع الكراهية في كندا

وشهدت كندا في السنوات القليلة الماضية عددا من الجرائم بدافع الكراهية وعلى أساس عرقي، بدءا بالهجوم المسلح الذي استهدف في مطلع 2017 مصلين في مسجد في كيبيك، والذي أدى إلى مقتل ستة أشخاص.

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ويتزايد شعور مسلمي كندا الذين يمثلون 3% من عدد السكان، بأنهم معرضون للخطر. وطالبت عديد المنظمات المسلمة بالتحرك في مواجهة المجموعات اليمينية المتطرفة.

ويأتي الهجوم الأخير في وقت حساس للسلطات، في أعقاب اكتشاف رفات 215 طفلا من السكان الأصليين في مدرسة كاثوليكية بمقاطعة كولومبيا البريطانية، أجبروا على ارتيادها في إطار برنامج وطني للدمج بات الآن بحكم المنتهي.

والمشتبه به في قتل العائلة، وهو ناتانيال فيلتمان (20 عاما) اعتقل في مركز تسوق على بعد سبعة كيلومترات عن موقع هجوم، الأحد، كما أكد المحقق في شرطة المدينة بول وايت. ووجهت إلى فيلتمان أربع تهم بالقتل العمد وتهمة خامسة بمحاولة القتل.

كندا «مكان للعنصرية والعنف»

دعا عديد من قادة المسلمين المحكمة إلى اعتبار الواقعة هجوما إرهابيا. ومن بين هؤلاء «رابطة مسلمي كندا»، التي طلبت من السلطات «إدانة هذا الهجوم المروع بوصفه عمل كراهية وإرهاب».

وأعاد الهجوم إلى الأذهان الذكرى المؤلمة للهجوم على مسجد كيبيك في يناير 2017، وعملية الدهس في تورونتو التي راح ضحيتها عشرة أشخاص أبريل 2018 من بين هجمات أخرى.

وقال «ترودو»: «استهدفوا جميعا بسبب ديانتهم المسلمة»، واعدا بتعزيز إجراءات التصدي للمجموعات المتطرفة، وأضاف: «هذا يحدث هنا، في كندا، وهذا يجب أن يتوقف».

ودان قادة الأحزاب في مجلس العموم الهجوم بوصفه عمل «إسلاموفوبيا». وقال زعيم حزب الديمقراطيين الجدد جاغميت سينغ: «الحقيقة هي أن كندا مكان للعنصرية والعنف وإبادة السكان الأصليين».