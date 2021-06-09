بايدن يزور بريطانيا في بداية جولة أوروبية يختتمها بلقاء «صعب» مع بوتين

جو بايدن وزوجته جيل لدى وصولهما دولوث بولاية جورجيا. 29 أبريل 2021. (أ ف ب)

بعد حوالى خمسة أشهر على وصوله إلى السلطة، يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إلى بريطانيا المحطة الأولى في جولة أوروبية غنية باللقاءات سيختتمها بقمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وسيحضر الرئيس الأميركي الديمقراطي الذي ترافقه زوجته جيل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كورنوال، التي سيكون من أولوياتها قضيتا جائحة «كوفيد-19» والمناخ، وفق وكالة «فرانس برس».



ستقلع الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، من قاعدة «أندروز» العسكرية في ضواحي واشنطن، وستكون المحطة الأولى قاعدة «ميلدنهال» في شرق بريطانيا، التي سيتحدث فيها الرئيس إلى أفراد من القوات الجوية الأميركية.



وسيعقد لقاء على انفراد بعد، ظهر الخميس، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وسيقوم بزيارة قصر «ويندسور»، الأحد، وللملكة إليزابيث الثانية، التي تعتلي عرش المملكة المتحدة منذ 69 عاما.



نظرة أوروبية «متشككة» تجاه السياسات الأميركية

وقال بايدن، الذي يؤكد منذ وصوله إلى السلطة أن «أميركا عادت»، وتنوي المشاركة بالكامل في كل قضايا العالم، إن «رحلتي إلى أوروبا هي فرصة لأميركا لتعبئة ديمقراطيات العالم أجمع». ومع ذلك، ترى سوزان مالوني، من معهد «بروكينغز» للأبحاث ومقره واشنطن أن الحلفاء «سيتلقون هذه الكلمات المطمئنة مع بعض التشكيك».



وأضافت أن «استعداد بايدن لإعادة الاتصال بهم يجب أن يتغلب ليس على ندوب السنوات الأربع الماضية فحسب بل على الأسئلة العالقة حول صحة الديمقراطية الأميركية».

- فرانس برس: بايدن يزور أوروبا لطمأنة الحلفاء ومواجهة بوتين

وحول استعدادات الرئيس بايدن لهذه الرحلة، التي تستغرق ثمانية أيام، وستقوده إلى بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتتخللها اجتماعات ثنائية، قالت الناطقة باسمه جين ساكي، إنه «يستعد لها منذ خمسين عاما»، في إشارة إلى الحياة السياسية الطويلة للرئيس الذي يبلغ من العمر 74 عاما، وأصبح في 1972 عضوا في مجلس الشيوخ عندما كان يبلغ 29 عاما. وأكدت أنه «يعرف بعض هؤلاء القادة بمن فيهم الرئيس بوتين، منذ عقود».