مجلس الأمن يدين «مجزرة» بوركينا فاسو.. والحكومة تتوعد بالرد

نازحون في شمال شرق بوركينا فاسو، 17 سبتمبر 2020. (أ ف ب)

دان مجلس الأمن الدولي «بأشد العبارات» «المجزرة»، التي راح ضحيتها 132 شخصا في نهاية الأسبوع الماضي في بوركينا فاسو، التي تشهد أعمال عنف «جهادية» منذ العام 2015، فيما توعدت حكومتها بالرد على هذا الهجوم.



وهاجم مسلحون «يعتقد أنهم جهاديون»، ليل الجمعة - السبت، قرية «صلحان» في إقليم «ياغا» بمنطقة الساحل، ما أسفر عن مقتل 132 شخصا، حسب الحكومة، و160 قتيلا، حسب مصادر محلية. وتحدثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من جهتها عن مقتل 138 شخصا، وفق وكالة «فرانس برس».



وقال رئيس وزراء بوركينا فاسو كريستوف دابيري، بعد لقاء مع سكان «صلحان» اللاجئين في «سيبا» كبرى مدن إقليم «ياغا»، التي توجه إليها بمروحية مع خمسة أعضاء آخرين في الحكومة إن «هذا الهجوم الدموي (...) لن يمر من دون عقاب».



ودان مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، الهجوم، مؤكدا، في بيان، أن «الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين»، وشدد على أن «جهود مينوسما (بعثة الأمم المتحدة في مالي) وعملية برخان وقوة مجموعة دول الساحل الخمس تساعد في خلق بيئة أكثر أمنا في منطقة الساحل».



دوامة من «العنف الجهادي» في بوركينا فاسو

وتواجه بوركينا فاسو، وهي دولة ساحلية فقيرة على الحدود مع مالي والنيجر «هجمات جهادية» متكررة، يسقط فيها قتلى منذ ست سنوات. وتكافح قوات الأمن لوقف دوامة «العنف الجهادي»، الذي خلف أكثر من 1400 قتيل منذ 2015 ونزوح أكثر من مليون شخص.



وقال رئيس الحكومة قبل زيارة المنطقة، مساء الإثنين: «يجب أن يكون لدينا أمل لأننا سنقوم بإعادة تنظيم أنفسنا لنكون قادرين على التصدي بشكل مناسب للوضع»، وأضاف: «اتخذنا الترتيبات الأمنية واليوم توجد في هذا الجزء من الأراضي قوات تقوم بعملية تمشيط».

- 160 قتيلا في الهجوم الأكثر دموية في بوركينا فاسو منذ 2015

وحظر حاكم منطقة الساحل الكولونيل سلفو كابوري، الإثنين، «حتى إشعار آخر» ركوب أي آلية تسير على عجلتين أو ثلاث عجلات - غالبا ما يستخدمها الجهاديون - في هذه المنطقة. وتقول الحكومة إن 7600 شخص فروا من منطقة المجزرة للاحتماء في «سيبا».