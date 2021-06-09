قرار أوروبي بشأن إجازة لقاح «موديرنا» للمراهقين الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 11:57 صباحا
طاقم طبي صيني يجري تجارب على عينة لفيروس «كورونا المستجد» (أرشيفية: الإنترنت)

تصدر الوكالة الأوروبية للأدوية اعتبارا من شهر يوليو المقبل قرارها بشأن طلب قدمته شركة «موديرنا» الأميركية للسماح بتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بواسطة لقاحها المضاد لفيروس «كورونا المستجد».

وقالت الوكالة، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنها ستجري «عملية تقييم مسرعة» لطلب الترخيص المشروط الذي قدمته الشركة الدوائية الأميركية، الإثنين، وأضافت أنها ستعلن نتيجة التقييم، التي يفترض أن تصدر في يوليو، «ما لم تكن هناك حاجة إلى معلومات إضافية».

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ولفتت الوكالة الأوروبية إلى أنها ستقيم البيانات المتعلقة بلقاح «موديرنا»، الذي أجاز الاتحاد الأوروبي، في يناير، استخدامه لتحصين البالغين، بناء على نتائج تجربة سريرية كبيرة أجريت على مراهقين.

وحاليا، هناك لقاح واحد أجازت الوكالة استخدامه لتحصين المراهقين في الاتحاد الأوروبي، هو لقاح «فايزر/بايونتيك» وقد حصل على هذا الترخيص في مايو.

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