الحكومة الإسرائيلية تجيز مسيرة مثيرة للجدل لليمين المتطرف في القدس حذرت منها حماس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 09:50 مساء
متظاهرون فلسطينيون يرشقون قوات الأمن الإسرائيلية بمقذوفات مشتعلة خلال مواجهات بين الطرفين في باحة المسجد الأقصى في القدس. (أ ف ب)

أجازت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، مسيرة تثير الجدل لليمين المتطرف على أن تقام بعد أسبوع في القدس، على ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأوضح البيان الصادر بعد اجتماع للحكومة الأمنية الإسرائيلية «ستقام المسيرة، الثلاثاء 15 يونيو، وفق مسار تحدده الشرطة والمنظمون». وكانت حركة حماس حذرت من مواجهة جديدة في حال إبقاء المسيرة التي كانت مقررة أساسا، الخميس، قبل أن يعلن المنظمون إلغاءها، وفق «فرانس برس».

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في العاشر من مايو، إلغاء المسيرة إثر المواجهات التي دارت على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية. 

وكانت حركة حماس حذرت من تجدد المواجهة العسكرية في حال اقتربت مسيرة المستوطنين من «القدس (الشرقية) والمسجد الأقصى».

وقال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية وقتها: «أرجو أن تصل هذه الرسالة واضحة حتى لا يكون الخميس مثل ما كان عليه يوم 11 مايو»، في إشارة إلى بداية اندلاع النزاع الأخير. 

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