بايدن والأمم المتحدة يرحبان بتأكيد الحكم «التاريخي» في حق راتكو ملاديتش

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 05:20 مساء
راتكو ملاديتش. (الإنترنت)

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء بتأكيد الحكم «التاريخي» في حق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش من جانب القضاء الدولي في الاستئناف.

وقال بايدن في بيان إن «هذا الحكم التاريخي يظهر أن من يرتكبون جرائم فظيعة سيحاسبون فعلا على ما قاموا به»، وفق «فرانس برس».

ورحّبت الأمم المتحدة بقرار القضاء الدولي تأكيد الحكم بالسجن مدى الحياة بحق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش بتهمة ارتكاب إبادة، وفق ما أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه.

وقالت باشليه في بيان مشترك مع مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة أليس ويريمو نديريتو، إن الحكم «يشير إلى تصميم القضاء الدولي على المحاسبة مهما استغرق الأمر من وقت - وفي حالة ملاديتش، فقد مضى نحو ثلاثة عقود على جرائمه الشنيعة».

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