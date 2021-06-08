قضى عقوبة 20 عاما.. عودة أقدم سجين أردني لدى إسرائيل إلى بلاده

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 05:09 مساء
الأردني عبدالله بوجابر بعدما أفرجت عنه إسرائيل ترحب به عائلته، 8 يونيو 2021. (أ ف ب)

قال مسؤولون أردنيون إن أقدم سجين أردني لدى إسرائيل عاد، الثلاثاء، إلى بلاده بعد أن قضى عقوبة بالسجن 20 عاما لزرعه قنبلة في حافلة إسرائيلية أسفرت عن إصابة أكثر من عشرة أشخاص.

واعتُقل عبدالله أبوجابر (44 عاما) بعد انفجار العبوة الناسفة في الحافلة في تل أبيب في ديسمبر العام 2000. وكان واحدا من آلاف الأردنيين الذين وجدوا عملا في إسرائيل بعد تطبيع العلاقات بين البلدين بإبرام معاهدة سلام في العام 1994، وفق «رويترز»

مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين
وقال شهود إن أبوجابر، الذي كان ضمن 22 سجينا سياسيا محتجزين في إسرائيل، توجه إلى منزل والديه في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين قرب العاصمة الأردنية عمان.

من ناحية أخرى، قال مسؤولون بوزارة الخارجية إن إسرائيل أسقطت الاتهامات عن أردنيين اثنين كانت قد اعتقلتهما الشهر الماضي لمزاعم عن عبورهما الحدود وهما يحملان سكاكين. وكانت السلطات قد أحالتهما إلى المحاكمة بعد فترة وجيزة من القبض عليهما.

حليف مقرب للغرب
والأردن، الذي يملك أطول حدود مع إسرائيل، حليف مقرب للغرب. وشهدت المملكة احتجاجات ضخمة الشهر الماضي على حملة إسرائيل العسكرية على قطاع غزة وحملتها على المصلين والمحتجين في المسجد الأقصى.

وتوترت العلاقات السياسية بين البلدين بسبب معاملة إسرائيل للفلسطينيين، وتواجه الحكومة الأردنية ضغوطا شعبية متنامية لإلغاء معاهدة السلام. وأغلب سكان الأردن وعددهم نحو عشرة ملايين نسمة من أصول فلسطينية، فروا أو طردوا، هم أو أسلافهم، إلى المملكة خلال القتال الذي تزامن مع قيام إسرائيل العام 1948.

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