إسبانيا: نحترم قرار المغرب بفرض قيود على السفر بحرا بين البلدين

العلم الإسباني. (الإنترنت)

قالت الناطقة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو الثلاثاء إن إسبانيا تحترم قرار المغرب فرض قيود على السفر بحرا بين البلدين خلال الصيف نظرا لأنه مبني على معايير صحية.

وعادة ما يسافر ما بين ثلاثة ملايين و3.5 مليون مغربي يقيمون في أوروبا بحرا بين البلدين كل صيف، ويأتي كثيرون منهم عبر موانئ إسبانيا الجنوبية وتتخذ السلطات الإسبانية تدابير لمساعدتهم، بحسب «رويترز».

لكن ذلك لم يحدث العام الماضي بسبب أزمة جائحة كوفيد-19. وقال المغرب إن الوضع سيستمر على ما هو عليه في العام الجاري. وقالت مونتيرو للصحفيين «نعيش وضعا مشابها جدا لما كان عليه الحال العام الماضي... وكلنا نتفق على أن الأكثر ملائمة هو تعليق عبور المضيق».