تعطل عديد مواقع الإنترنت عالميا بينها «سي إن إن» و«لوموند»

تعطلت العديد من مواقع الإنترنت في العالم، صباح الثلاثاء، بينها مواقع وسائل إعلام كبرى مثل «سي إن إن» الأميركية و«لوموند» الفرنسية.

وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع نحو الساعة 10.00 ت غ، وفق وكالة «فرانس برس».