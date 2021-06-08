باكستان: ارتفاع حصيلة حادث القطار إلى 63 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 01:20 مساء
عمال في موقع حادث القطار في إقليم السند الباكستاني. 7 يونيو 2021. (أ ف ب)

أعلن مسؤول باكستاني، الثلاثاء، أن 63 شخصا على الأقل قتلوا في حادث القطار في منطقة نائية في إقليم السند بجنوب باكستان الإثنين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأصدر نائب رئيس إقليم السند عثمان عبدالله لائحتين بالقتلى بينهم 12 لم تحدد هوياتهم قضوا في الحادث الذي وقع في وقت مبكر الإثنين، حين خرج قطار عن سكته واصطدم بقطار آخر قادم من الاتجاه المعاكس، حيث الحصيلة السابقة كانت تشير إلى 43 قتيلا.

ويعمل مهندسون باكستانيون منذ الثلاثاء على إزالة حطام القطارين. وقال عمال إغاثة إن الجثث كانت لا تزال تسحب ليلا من العربات المحطمة.

وقال المهندس في السكك الحديد جاهان زيب لوكالة «فرانس برس» الثلاثاء «هذا أضخم حادث شهدته منذ نحو عشر سنوات من خدمتي»، وكان قطار «ملت إكسبرس» متوجها من كراتشي إلى سارغودا حين خرج عن مساره قرب داهاركي في إقليم السند، فيما كان قطار «سير سيد إكسبرس» من روالبيندي يصل بعد دقائق في الاتجاه المعاكس ما أدى إلى اصطدامهما.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أعرب عن «صدمته» وأكد في حسابه الرسمي على «تويتر» الإثنين «أمرت بإجراء تحقيق كامل يتعلق بالافتقار إلى السلامة في السكك الحديدية».

تتكرر حوادث القطارات في باكستان إذ تعود شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات إلى حقبة الاستعمار البريطاني. كما تعاني الشبكة الممتدة على آلاف الكيلومترات من الإهمال منذ عقود بسبب الفساد وسوء الإدارة ونقص الاستثمار في هذا القطاع.

في العام 1990، أدى تصادم قطارين في إقليم السند إلى مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 700 آخرين بالقرب من بلدة سوكور عندما اصطدمت قافلة مزدحمة مكونة من 16 عربة بقطار شحن، في أكتوبر 2019، لقي 75 شخصا على الأقل مصرعهم في حريق نشب بقطارهم المتجه من كراتشي إلى روالبندي.

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