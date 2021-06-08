مختبر «سينوفاك»: الصين تعتزم تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا اعتبارا من سن 3 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 12:17 مساء
فني في مصنع لقاحات جديد أقامته شركة «سينوفاك» الصينية. (أ ف ب)

تستعد الصين لتلقيح الأطفال اعتبارا من سن ثلاث سنوات ضد فيروس كورونا، على ما أعلن مختبر للأدوية الثلاثاء، ما سيجعل منها أول دولة في العالم تحصن الأطفال، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقامت الصين حيث ظهر وباء «كوفيد-19» لأول مرة في أواخر 2019، بتوزيع نحو 800 مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن على بالغين في الثامنة عشرة وما فوق حصرا.

وأعلن ناطق باسم مختبر «سينوفاك» الذي ينتج واحدا من اللقاحات الثلاثة المعتمدة في الوقت الحاضر في الصين، لوكالة «فرانس برس» أنه سيكون بالإمكان استخدام لقاحه «كورونافاك» الذي يتطلب جرعتين لتلقيح الأطفال.

وقال لوكالة «فرانس برس» جرت «المصادقة في الأيام الأخيرة على لقاح سينوفاك لأعمار تتراوح بين ثلاث سنوات و17 سنة»، ولم يوضح متى سيبدأ تلقيح الأطفال، مشيرا إلى أن مسألة تحديد الجدول الزمني تعود لوزارة الصحة.

وقال إن المختبر أنهى تجاربه السريرية على الأطفال والفتيان على أن تصدر النتائج في مجلة «ذي لانسيت» البريطانية المتخصصة، وإلى «سينوفاك»، صادقت الصين حاليا على استخدام لقاحي مختبري «سينوفارم» بجرعتين و«كانسينو بيولوجيكس» بجرعة واحدة للبالغين.

كما باشر المختبران تجارب سريرية على القاصرين. وأفاد مسؤول في وزارة الصحة تشينغ تشونغوي، الأحد، أن هناك عشرين لقاحا صينيا حاليا في مرحلة التجارب السريرية.

وصادقت منظمة الصحة العالمية على لقاحي «سينوفاك» و«سينوفارم» للبالغين، ويجري استخدامهما في عدد من الدول، من جهة أخرى، صادق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على استخدام لقاح «فايزر- بايونتيك» للفتيان اعتبارا من سن الثانية عشرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في كندا في هجوم «متعمد» بواسطة شاحنة
دولى
«الصحة العالمية» تطالب مختبرات اللقاحات بوضع 50% من إنتاجها بتصرّف آلية كوفاكس
دولى
هيئة الأوقاف تطلب حجب 3 أنواع من المواقع الإلكترونية
ليبيا
محمد الزواوي: أنا أبحث عن الأخطاء.. وما أكثرها في مجتمعاتنا العربية
ثقافة وفن
جيف بيزوس يعلن الانضمام إلى أول رحلة سياحية فضائية لـ«بلو أوريجين»
دولى
مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلميذة ماليزية تقود حملة ضد التحرش في المدارس