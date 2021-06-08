«FBI»: زرع هواتف مشفرة يستخدمها مجرمون سمحت بإنقاذ 100 شخص

شعار مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «FBI». (الإنترنت)

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «إف بي آي»، الثلاثاء، أن عملية عالمية ضخمة تضمنت قيام وكالات إنفاذ القانون سرا بزرع هواتف مشفرة يستخدمها مجرمون، سمحت بإنقاذ 100 شخص من «تهديدات تطال حياتهم»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال مساعد مدير المكتب كالفين شيفرز: «خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية مد مكتب إف بي آي منظمات إجرامية بأكثر من 300 جهاز مشفر في أكثر من مئة دولة أتاحت له مراقبة اتصالاتها».

وأضاف متحدثا أمام الصحفيين في مقر الشرطة الأوروبية «يوروبول» في لاهاي: «لم نسمع فقط عن عدد الاعتقالات والمواد المضبوطة، بل تم إنقاذ حياة أكثر من 100 شخص».