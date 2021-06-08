إيطاليا تستقبل نحو 15 ألف مهاجر منذ بداية 2021.. وتونس وبنغلاديش في صدارة دول المنشأ

مهاجرون غرق قارب كان يقلهم في عرض البحر. (آكي)

وصل 15 ألفا و65 مهاجرا إلى سواحل إيطاليا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بنحو 5473 مهاجرا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و2025 مهاجرا العام 2019، على ما أعلنت، الإثنين، وزارة الداخلية الإيطالية.

والمعطيات، التي أصدرتها الوزارة، تأخذ بعين الاعتبار، عمليات رسو قوارب الهجرة المرصودة حتى الساعة الثامنة من صباح أمس الإثنين، حيث أوضحت وصول 58 شخصا إلى السواحل الإيطالية في اليوم نفسه، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا منذ بداية الشهر الجاري إلى 373 شخصا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وأظهر بيان الوزارة الإيطالية أن شهر يونيو بأكمله من العام الماضي استقبلت فيه السواحل الإيطالية 1831 وافدا، وذلك مقارنة بـ1218 مهاجرا تم استقبالهم في شهر يونيو من العام 2019.

ومن بين أكثر من 15 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا العام 2021، فهناك 2608 من الجنسية البنغالية (17%)، بناءً على ما أعلن عنه المهاجرون وقت وصولهم، بينما يأتي التونسيون بالمرتبة الثانية مع 2113 شخصا وبنسبة 14%، وفق بيانات الداخلية الإيطالية.

يلي ذلك ساحل العاج (1410 بنسبة 10%)، إريتريا (971. 7%)، مصر (958. 6%)، غينيا (945. 6%)، السودان (905. 6%)، ثم المغرب (623. 4%)، مالي (568. 4%) والجزائر (456. 3%)، إضافة إلى 3508 أشخاص (23%) قادمين من دول أخرى أو لا يزالون قيد إجراءات تحديد الهوية.