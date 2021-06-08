مئات الموقوفين في عشرات الدول ضمن عملية لـ«إنتربول» ضد الجريمة المنظمة

شعار إنتربول على المركز العالمي للمنظمة للتجديد في سنغافورة، 13 أبريل 2015، (ا ف ب)

أعلنت السلطات الأسترالية والنيوزيلندية الثلاثاء، أن الشرطة الدولية «إنتربول» نفذت بالتعاون مع أجهزة أمنية في عشرات الدول عملية لمكافحة الجريمة المنظمة حول العالم، مشيرة إلى أن عدد الذين اعتقلوا في الدولتين لوحدهما بلغ المئات.

وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية في بيان إن تحالفا من وكالات إنفاذ القانون في عشرات الدول تمكن من النفاذ إلى تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظمة، مما سمح للشرطة بالاطلاع على رسائلهم المشفرة وبالتالي تنفيذ هذه الاعتقالات، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح البيان أن هذه العملية، التي أُطلق عليها في أستراليا اسم «آيرونسايد» وفي سائر أنحاء العالم اسم «درع طروادة»، نجحت منذ انطلاقها قبل ثلاث سنوات في تفكيك آلاف الاتصالات المشفرة بين شبكات إجرامية لحظة حصولها، مشيرة إلى أنه في أستراليا لوحدها اعتقل 224 شخصا.

من جانبها وصفت شرطة نيوزيلندا هذه العملية الأمنية الدولية بأنها «الأكثر تطورا في العالم ضد الجريمة المنظمة حتى الآن».

وأضافت أن عدد الذين اعتقلوا بفضلها في هذا البلد بلغ 35 شخصا، مشيرة إلى أن الجرائم المنسوبة إليهم تشمل خصوصا تهريب المخدرات وغسل الأموال.

وتمكنت أجهزة إنفاذ القانون المنضوية في هذا التحالف والموزعة على العديد من دول أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا من اعتراض هذا الكم الهائل من الرسائل المشفرة بفضل تطبيق يسمى «إيه إن أو إم» استخدمه مجرمون في جميع أنحاء العالم للتواصل بطريقة مشفرة، لكن مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي»، الشرطة الفدرالية الأميركية، كان يتحكم به في الواقع.

ووفقا للشرطة الأسترالية فإن المشتبه بهم الـ224 الذين اعتقلوا في سائر أنحاء أستراليا تبادلوا على هذا التطبيق رسائل تتعلق بشكل خاص بمشاريع اغتيال وتهريب مخدرات وأسلحة، وأضافت أن «مئات الأشخاص اعتقلوا» خارج أستراليا.

وبحسب الشرطة الأسترالية فإن هذا التطبيق كان يتم تنزيله على هواتف محمولة تباع في السوق السوداء ولا يمكنها القيام بأي وظيفة أخرى سوى استخدام هذا التطبيق.