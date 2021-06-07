مباحثات بين ولي العهد السعودي ووزير الخارجية البريطاني حول إيران واليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 08:54 مساء
وزير الخارجية البريطاني (يسار) خلال لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. (الإنترنت)

 قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الوزير دومينيك راب التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السعودية الإثنين وبحثا الوضع المتعلق بإيران بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وتغير المناخ.

وتأتي زيارة راب في الوقت الذي تعمل فيه الدول الكبرى على إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي عارضته السعودية لعدم تناوله برنامج طهران الصاروخي ودعمها لوكلاء بالمنطقة بما في ذلك في اليمن، وفق «رويترز».

التهديدات الإيرانية
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن راب قوله «المملكة المتحدة تؤكد التزامنا بمعالجة تحدياتنا الأمنية المشتركة ومنها التهديدات الإيرانية والصراع المستمر في اليمن»ٍ. وأضاف أن الرياض صديقة وثيقة وشريكة منذ أمد بعيد لبريطانيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية على تويتر إن الأمير محمد والوزير البريطاني ناقشا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وكذلك التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقالت الخارجية البريطانية إن راب، الذي التقى أيضا مع نظيره السعودي، ناقش قضايا التجارة وتغير المناخ وأثار مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان «لا سيما فيما يتعلق بإصلاح العدالة وحرية التعبير الإعلامي».

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