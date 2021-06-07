7 دول عربية تشارك في مناورات «طويق ــ ٢» الجوية بالسعودية

لقطة للمشاركين في مناورات «طويق ــ ٢» بالسعودية

انطلقت فعاليات التدريب المشترك «طويق - ٢»، بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلا عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب والذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية، بحسب صفحة الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية.

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واشار الناطق إلى أن التدريب «طويق - ٢» يأتي «في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط».