7 دول عربية تشارك في مناورات «طويق ــ ٢» الجوية بالسعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 05:41 مساء
لقطة للمشاركين في مناورات «طويق ــ ٢» بالسعودية

انطلقت فعاليات التدريب المشترك «طويق - ٢»، بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلا عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب والذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية، بحسب صفحة الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية.

-  القوات المصرية المشاركة فى مناورات «حماة النيل» تصل السودان

واشار الناطق إلى أن التدريب «طويق - ٢» يأتي «في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في كندا في هجوم «متعمد» بواسطة شاحنة
دولى
«الصحة العالمية» تطالب مختبرات اللقاحات بوضع 50% من إنتاجها بتصرّف آلية كوفاكس
دولى
محمد الزواوي: أنا أبحث عن الأخطاء.. وما أكثرها في مجتمعاتنا العربية
ثقافة وفن
جيف بيزوس يعلن الانضمام إلى أول رحلة سياحية فضائية لـ«بلو أوريجين»
دولى
مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» قد يتسبب في تدهور الصحة العقلية