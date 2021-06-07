ألمانيا: يجب سحب «حق النقض» في قرارات الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (أرشيفية: الإنترنت)

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى إزالة إمكانية استخدام حق النقض المتاح لكل دولة من الدول الأعضاء حتى لا تعود أوروبا «رهينة» من حيث قدرتها على العمل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال ماس، في مؤتمر صحفي في برلين: «لم يعد بإمكاننا أن نسمح لأنفسنا بأن نكون رهينة أولئك الذين يشلون السياسة الخارجية الأوروبية باستخدام حق النقض. من يفعلون ذلك يهددون على المدى الطويل إلى حد ما تماسك أوروبا. لذلك أقول بصراحة: يجب إنهاء حق النقض حتى لو كان ذلك يعني أننا يمكن أن نخسر نحن أنفسنا التصويت».