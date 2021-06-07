مالي: الكولونيل غويتا ينصب رئيسا انتقاليا وسط أعمال عنف دامية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 01:53 مساء
الكولونيل أسيمي غويتا الرئيس الانتقالي لدولة مالي. (الإنترنت)

أدى الكولونيل أسيمي غويتا، اليوم الإثنين، اليمين رئيسا انتقاليا في مالي، المنصب الذي وصل إليه بتنفيذه انقلابين في أقل من عام، في وقت لا تزال منطقة الساحل عرضة أكثر من أي وقت مضى لأعمال العنف الإرهابية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وجرى تنصيب الكولونيل، البالغ 37 عاما، على رأس هذا البلد الفقير وغير المستقر، في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات، ويأتي ذلك في وقت تطالب فرنسا وشركاء آخرون لمالي، العسكريين بضمانات بأنه سيتم تعيين رئيس وزراء مدني جديد وستجرى انتخابات في فبراير 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة.

واعتبر دبلوماسي في باماكو طلب عدم الكشف عن اسمه أن تنصيب أسيمي غويتا «سيكون بالنسبة إليه لحظة ليطمئن ويتخذ رسميا التزامات واضحة حول سير الأشهر الثمانية المتبقية من المرحلة الانتقالية»، بينما يبدو تعيين رئيس وزراء وشيكا، قد يكتفي الكولونيل غويتا بالقول إن الانتخابات ستجري «خلال» السنة المقبلة، ما قد يثير استياء المجتمع الدولي، بحسب ما قال مراقبون، ورأى المصدر الدبلوماسي أن السفارات الغربية قررت بشكل عام إرسال «معاون بدلا من سفير إلى حفل التنصيب، ما يشكل إشارة سياسية لكنه لا يشكل لا مقاطعة ولا عقوبة».

شهدت مالي، البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر على يدي أسيمي غويتا ومجموعته من العسكريين، أثناء الانقلاب الأول، أطاح العسكريون في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي ضعف موقعه، بسبب حركة احتجاج قادتها قبل أشهر تجمع القوى الوطنية المعروفة بـ«حركة 5 يونيو»، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني.

والتزم المجلس العسكري آنذاك تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد على 18 شهرا، ويقودها مدنيون، لكن الكولونيل غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 مايو، واعتقل الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين.

وفي الوقت ذاته، يعمل القادة في باماكو على طمأنة المتمردين الاستقلاليين السابقين في شمال البلاد، المتجمعين في «تنسيقية حركات أزواد» التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة العام 2015، بعد إبدائهم تحفظات، قال قادة منهم إنهم مستعدون للمشاركة في الفصل الجديد من المرحلة الانتقالية، وسيحضر العديد منهم حفل التنصيب، وفق مصدر من التنسيقية.

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