هبوط اضطراري لطائرة نائبة الرئيس الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 12:28 مساء
هاريس خلال مغادرتها الطائرة بعد هبوطها الاضطراري في قاعدة اندروز. 7 يونيو 2021. (أ ف ب)

اضطرت طائرة تقل نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، التي تقوم بأول رحلة خارجية لها إلى غواتيمالا للعودة والهبوط بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب عطل فني، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت هاريس للصحفيين: «أنا بخير، أنا بخير»، بعد خروجها من الطائرة التي هبطت في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، مضيفة: «قمنا جميعا بتلاوة صلاة صغيرة، لكننا في حالة جيدة».

وقالت سيمون ساندرز الناطقة باسم هاريس إن «نائبة الرئيس ستستخدم طائرة أخرى، ولا يُتوقع حدوث تأخير كبير في برنامج رحلتها»، مضيفة: «إنها مسألة فنية. لا توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة».

وأفاد صحفي كان على متن الطائرة عن سماع «صوت غير عادي» عند إقلاع الطائرة المعروفة باسم «إير فورس تو»، لكنه قال إن الهبوط كان «طبيعيا بشكل تام»، وستزور هاريس غواتيمالا والمكسيك هذا الأسبوع حاملة رسالة أمل إلى منطقة ضربها «كوفيد-19» ولمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من المنطقة، إحدى القضايا الشائكة التي تواجه البيت الأبيض.

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