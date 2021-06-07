البيرو: مرشحة اليمين الشعبوي تتصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 11:23 صباحا
مرشحة اليمين الشعبوي للانتخابات الرئاسية في البيرو كيكو فوجيموري. 6 يونيو 2021. (أ ف ب)

تتصدر مرشحة اليمين الشعبوي كيكو فوجيوموري نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت، الأحد، في البيرو بحصولها على 52,9% من الأصوات بحسب أولى النتائج الجزئية الرسمية، مقابل 47,09 لخصمها من اليسار الراديكالي بيدرو كاستيو، على ما أعلنت الهيئة الانتخابية.

وقال رئيس الهيئة بييرو كورفيتو، إنه جرى حتى الآن فرز الأصوات في 42% من أصل 86488 مكتب اقتراع، ونظرا إلى الفارق الضيق بين المرشحين، من غير المؤكد أن يرتسم توجه حاسم قبل صدور التعداد النهائي للأصوات، وهو ما قد يستغرق عدة أيام، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الخبيرة السياسية جيسيكا سميث لوكالة «فرانس برس»، إن النتائج متقاربة إلى حد أنه «لن نعرف النتيجة قبل تعداد آخر صوت»، مضيفة: «الوضع ما زال في غاية الغموض، والفارق ضئيل جدا».

وسيتعين على الرئيس الجديد التعامل مع بلد يعاني من ركود اقتصادي وسجل فيه أسوأ معدل للوفيات جراء فيروس كورونا على مستوى العالم مع إعلان البيرو التي تعد 33 مليون نسمة 184 ألف وفاة ناجمة عن الوباء.

وتمثل فوجيموري، ابنة الرئيس السابق ألبيرتو فوجيرموري المسجون حاليا بتهم تتعلق بالفساد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، نموذج الاقتصاد النيوليبرالي القائم على خفض الضرائب وتعزيز القطاع الخاص بهدف خلق الوظائف.

أما أستاذ المدرسة النقابي كاستيو فتعهد بتأميم القطاعات الحيوية وزيادة الضرائب وإلغاء الاعفاءات الضريبية وزيادة الضوابط الحكومية، وتستمد فوجيموري الدعم من العاصمة ليما، بينما تعد المناطق الريفية الداخلية معقل كاستيو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
دراسة أممية: استعادة ليبيا 120 مليون دولار من «أموال الفاسدين» تسهم في حل ...
ليبيا
هل زارت كائنات فضائية كوكب الأرض؟ تقرير أميركي مرتقب
علوم وتكنولوجيا
الراغبون في «رئاسة ليبيا» يبدؤون رحلة البحث عن المنصب بجولات دولية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور.. تشويقية لـ«كيا سبورتاج 2022»