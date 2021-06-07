25 قتيلا على الأقل في حادث قطار بباكستان

قتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في حادث قطار جنوب باكستان، اليوم الإثنين.
وقالت الإذاعة الحكومية «راديو باكستان» إن قطارا يقل ركابا خرج عن مساره قرب داهاركي، في شمال إقليم السند، قبل أن يصطدم به قطار آخر، حسب وكالة «فرانس برس».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء