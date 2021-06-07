25 قتيلا على الأقل في حادث قطار بباكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 08:49 صباحا
حادث قطار في باكستان، (أرشيفية: الإنترنت)

قتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في حادث قطار جنوب باكستان، اليوم الإثنين.

وقالت الإذاعة الحكومية «راديو باكستان» إن قطارا يقل ركابا خرج عن مساره قرب داهاركي، في شمال إقليم السند، قبل أن يصطدم به قطار آخر، حسب وكالة «فرانس برس».

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