إغلاق الحدود الأميركية جراء فيروس «كورونا» يفرق شمل آلاف العائلات حول العالم

مضيفة طيران الخطوط الجوية الكورية تضع كمامة عند وصولها إلى مطار لوس أنجليس. (أ ف ب)

خلال 15 شهرا، لم يرَ جوليان روشيه ابنه الذي يقطن في الولايات المتحدة سوى مرة واحدة، في مأساة تمثل الانفصال الذي تعيشه آلاف العائلات عبر العالم منذ إغلاق الحدود الأميركية جراء انتشار فيروس كورونا.

مع تقدم حملات التلقيح واسعة النطاق من جانبي المحيط الأطلسي، تطالب عرائض بإعادة فتح الحدود وتتزايد شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي من عائلات قلقة وغاضبة تقطّعت أوصالها، وفق «فرانس برس».

وتندد العائلات بغياب التعامل بالمثل من جانب واشنطن بعد قرار الاتحاد الأوروبي إعادة فتح حدوده قريبا أمام المسافرين الأميركيين.

الروابط العائلية

ويقول روشيه وهو منتج فرنسي لأفلام دعائية: «من الصعب الحفاظ على الروابط العائلية على مر الوقت مع هذا البعد»، في وقت لدى ابنه زاديغ، البالغ 11 عاما، أخت غير شقيقة تبلغ ثلاثة أعوام في فرنسا.

انتهت صلاحية تأشيرة الفتى الذي يعيش في لوس أنجليس مع والدته، خلال الأزمة الوبائية وتصل فترة الانتظار لتجديدها إلى أشهر. ترفض والدته السماح له بالسفر، كما كان يفعل كل عام قبل الوباء، من دون ضمان أنه سيتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة.

ويضيف جوليان روشيه: «لم أدرك فورا التأثير على علاقتنا، لكن الصيف الثاني يحل ولديّ انطباع أنني أفقد السيطرة تماما، كما لو أنه (ابني) اختفى».

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في مواجهة الارتفاع الحاد لعدد الإصابات بكوفيد-19، أغلقت الحكومة الأميركية حدود البلاد أمام المسافرين القادمين من الصين في يناير 2020، ودول فضاء شينغن وبريطانيا وأيرلندا في مارس 2020، ثم البرازيل في مايو 2020. ووسع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إغلاق الحدود، ليشمل المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا والهند بعد ظهور نسخ متحورة من الفيروس معدية أكثر.

وأعلنت دول أوروبية عدة سبق أن اتخذت تدابير مماثلة، تخفيف القيود في الصيف المقبل.

مآسٍ عائلية

يستهدف الإجراء الأميركي الذي لا ينطبق على المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين، السياح إضافة إلى بعض حاملي التأشيرات طويلة الأمد الذين يعتبرون غير مقيمين، حتى لو أنهم يعيشون ويدفعون ضرائب في الولايات المتحدة.

من أجل العودة إلى الأراضي الأميركية، ينبغي عليهم أن يحجروا أنفسهم لمدة 14 يوما في دولة أخرى مثل تركيا أو المكسيك. يمكن لبعض الأشخاص على غرار الطلاب والصحفيين والمستفيدين من حالات طوارئ طبية أو إنسانية، الحصول على استثناء باسم المصلحة الوطنية.

تمكن جوليان روشيه من رؤية ابنه مطلع العام أثناء رحلة مهنية إلى كاليفورنيا استفاد خلالها من إحدى هذه الاستثناءات. لكن بالنسبة إليه، الحفاظ على علاقة مع ابنه عبر تطبيق «زوم» هو أمر «معقد جدا». وعاش آخرون أيضا مآسي عائلية.

ضحية «تمييز»

فقد كل من فيل وميشيل وايت، وهما مواطنان بريطانيان يعيشان في سان فرانسيسكو، والدته في الربيع. يروي فيل: «حماتي توفيت عشية مراسم دفن والدتي» في لندن. وأضاف: «زوجتي تمكنت من توديع والدتها عبر (تطبيق) فيستايم، الأمر الذي لم أتمكن من القيام به للأسف».

لم يتمكن الزوجان من حضور مراسم الدفن شخصيا وأرغما على متابعتها في بث مباشر عبر الإنترنت. ويشعر فيل بأنه ضحية «تمييز» مقابل الأشخاص الذي يمكنهم السفر بحرية جزئية.

ويرى أن «كل الانتباه ينصب على السياحة. أتفهم أن (السلطات الأميركية) لا تريد حشودا قادمة من مانشستر لتمضية فترة في لاس فيغاس، لكن وضعنا مختلف. نحن نعيش ونعمل هنا، شركتي توظف مواطنين أميركيين بإمكانهم الذهاب إلى المملكة المتحدة، في وقت ليس بامكاننا أن نفعل ذلك».

«خطوة قوية»

وتنطبق هذه القيود على آلاف الأجانب الذين يحملون تأشيرة عمل.

تعمل آنا لويزا فارياس في قطاع إدارة الشركات في واشنطن وعليها أن تحصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة في كل مرة تغادر البلاد. لكن السفارة الأميركية أوقفت إصدار التأشيرات بسبب الوضع الصحي في البرازيل، وبالتالي لم تتمكن آنا من رؤية عائلتها منذ أكثر من عام.

نددت سيليا بيلان المحللة السياسية في معهد بروكينغز في واشنطن في حديث مع صحيفة «لوموند» الفرنسية بـ«نظام تمييزي» يغرق الأجانب في «وضع عبثي وقمعي» يتمثل بعدم المغادرة أو المغادرة بدون ضمان العودة أو الخضوع للحجر في دولة يتفشى فيها الوباء مع التعرض لخطر العدوى.

ودعت بايدن إلى القيام بـ«خطوة قوية» أثناء زيارته المقبلة إلى أوروبا في منتصف يونيو لحضور قمم مجموعة السبع وحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ويمارس أيضا قادة قطاع النقل الجوي ضغوطا على الإدارة الديمقراطية لاستئناف الحركة الجوية الدولية تحت مسمى إعادة إطلاق القطاع.