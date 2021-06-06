المكسيك: انتخابات تشريعية تمثل اختبارا مهما للرئيس لوبيز أوبرادور

رجل يمرّ أمام لافتة دعاية انتخابية في العاصمة مكسيكو في 3 يونيو 2021.(أ ف ب)

على وقع انتشار وباء «كوفيد-19» وأعمال عنف، تنتخب المكسيك، الأحد، نوابا ومسؤولين محليين جددا في انتخابات تشريعية ومحلية، تشكل اختبارا للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بعد مرور نصف ولايته، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وستفتح مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وستُغلق عند الساعة السادسة مساء، لاقتراع دُعي إليه 96 مليون مكسيكي، سينتخبون مجلس نواب جديدا وحوالى 20 ألف مسؤول محلي و15 حاكم منطقة من أصل 32.

الانتخابات اختبار حاسم

تشكل الانتخابات اختبارا حاسما بالنسبة للوبيز أوبرادور (67 عاما) الرئيس اليساري الذي يحاول الحفاظ على سيطرته على مجلس النواب، يعتبر مركز «كابيتال إيكونوميكس» الاستشاري البريطاني في تقرير إلى عملائه أن «هذه الانتخابات هي استفتاء للوبيز أوبرادور».

والمكسيك هي إحدى الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا لكن احتمال معاقبة المسؤولين من خلال الاقتراع يبدو بعيدا، بسبب تراجع مؤشرات الأزمة الصحية، بحسب استطلاعات رأي، يتمتع لوبيز أوبرادور بشعبية تفوق 60%. وقد يخسر بعض المقاعد، لكن من المتوقع أن يحافظ على أغلبية مريحة لتمرير إصلاحاته المناهضة للنيوليبرالية.

وسجّلت البلاد التي تعد 126 مليون نسمة، قرابة 228 ألف وفاة جراء «كوفيد-19» ويأتي معدل الوفيات، بسبب المرض في المكسيك رابعا في العالم من حيث الأعداد المطلقة وفي المركز 19 من حيث الوفيات لكل مئة ألف نسمة.

في 2018، انتخب لوبيز أوبرادور الذي قدّم نفسه على أنه رأس الحربة في المعركة ضد الفساد المزمن في المكسيك، لولاية تستمرّ ستّ سنوات مع برنامج إصلاحات اجتماعية.

تُجرى الانتخابات في أجواء من أعمال العنف المستمرة. وقد اغتيل حوالى 91 مسؤولا سياسيا، منذ سبتمبر الماضي، تاريخ بدء الحملة الانتخابية، من بينهم 36 مرشحا أو في طور تقديم ترشيحهم، ومعظمهم يشغلون مناصب بلدية، ومنذ العام 2006، تاريخ إطلاق الحكومة عملية عسكرية ضد عصابات المخدرات، لم يكف سفك الدماء في المكسيك.

وقُتل، مساء الجمعة، رينيه توفار المرشح لمنصب رئيس بلدية كازونيس دي هيريرا في ولاية فيراكروز الشرقية. تُضاف هذه الجريمة إلى خطف ماريلو مارتينيز المرشحة لمنصب رئاسة بلدية كوتسامالا دي بينزون واختفاء ليوناردو توريس المرشح لرئاسة بلدية سان فرانسيسكو دو بورجا.

غير أن لوبيز أوبرادور يؤكد أن الاقتراع سيجري بأمان رغم محاولات العصابات التأثير على النتيجة لكن في مدن ولاية هاليسكو الشرقية، حيث تنشط عصابات نافذة، يخشى السكان المشاركة في الانتخابات.

حزب «مورينا» يقود التحالف الحاكم

يملك التحالف الحاكم الذي يقوده حزب «مورينا» بزعامة لوبيز أوبرادور، أغلبية مؤهلة في مجلس النواب (ثلثا النواب البالغ عددهم 500) الذي يُنتخب كل ثلاث سنوات، ويتوقع أن تتراجع هيمنة حزبه «مورينا» وحلفائه على مجلس النواب من 333 مقعدا إلى 322، وفق استطلاع أعده معهد«أوراكيولوس» المكسيكي.

ويسيطر حزب «مورينا» أيضا على مجلس الشيوخ الذي ينتخب كل ست سنوات ولا يشكل رهانا في هذه الانتخابات، وينبغي إذن على الحزب التفاوض مع كتل أخرى للحصول على أغلبية مؤهلة.

قد تضعف انتكاسة الحزب الحاكم في مجلس النواب المشروع الرئاسي الذي يروج لإصلاحات تهدف إلى إعادة الدور الرئيسي للدولة في قطاع الطاقة، خلافا للقوانين التي وسعت مشاركة الشركات الخاصة العام 2014.

وضعفت المعارضة في ظلّ إدارة لوبيز أوبرادور وتخوض حاليا الانتخابات مع تحالف أحزاب تقليدية هي الحزب الثوري المؤسساتي وحزب العمل الوطني وحزب الثورة الديمقراطية.

وتتهم هذه الأحزاب الرئيس بسوء إدارة أزمة الوباء وبانتهاك توازن السلطات من خلال مهاجمته السلطة القضائية والسلطة الانتخابية، وتراجع اقتصاد المكسيك الذي يعد الثاني في أميركا اللاتينية، بنسبة 8,5% في 2020 في ظل رقابة صارمة على الإنفاق من جانب الحكومة التي تتوقع مع المصرف المركزي، انتعاشا بنسبة تراوح بين 6 و7% هذا العام.