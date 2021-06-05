تدريبات بحرية مشتركة بين القوات المصرية والفرنسية بالبحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يونيو 2021, 08:27 مساء
جانب من التدريبات المصرية الفرنسية في البحر المتوسط. (الإنترنت)

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً مشتركاً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط بإشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية ( سجم بورسعيد ) والفرقاطة الفرنسية الشبحية (LAFAYETTE ) عقب إنتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية.

ووفق ما نقله الناطق العسكري على الصفحة الرسمية على الفيسبوك تضمن التدريب «تنفيذ تمرين دفاع جوى ، وتمارين تكتيكية لإستخدامات الهل المسلح مع الوحدات البحرية ، وتمارين حرب إلكترونية ، كما نفذ الجانبان تمرين رمى مدفعية سطحية، وكذا التدريب على عمليات الأمن البحرى التى تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية».

وأشار الناطق إلى أن تنفيذ «فعاليات التدريب تمت بمشاركة الفرقاطة المصرية الشبحية ( سجم بورسعيد ) المجهزة بأحدث النظم القتالية والتكنولوجية والتى أنضمت حديثاً للقوات البحرية المصرية بعد تصنيعها بأيادى وسواعد مصرية فى شركة ترسانة الأسكندرية ، كما تعد التدريبات المشتركة أحد أوجه التأكيد على جاهزية الوحدات البحرية وأطقمها ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية».

جانب من التدريبات المصرية الفرنسية في البحر المتوسط. (الإنترنت)
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