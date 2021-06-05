سعد الحريري يطالب الحكومة اللبنانية بتسديد مساهمة مالية للمحكمة الخاصة

لافتة تحمل في بيروت صورة رفيق الحريري. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الحكومة اللبنانية، السبت «بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية» للمحكمة الخاصة بلبنان كما دعا المجتمع الدولي «إلى تحمل مسؤولياته».

كانت المحكمة قد تشكلت لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005. وقد توقف المحكمة، التي تستقي 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية و49% من الحكومة اللبنانية، عملها بعد يوليو إذا لم يتم حل مسألة التمويل، وفق «رويترز».

وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة الخميس محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال الحريري لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل اتمام مهمتها.