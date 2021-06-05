إيطاليا تحتجز سفينة إنقاذ ألمانية في ميناء صقلية وتمنعها من الإبحار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يونيو 2021, 07:15 مساء
سفينة إنقاذ مهاجرين. (الإنترنت)

أعلن خفر السواحل الإيطاليون السبت احتجاز سفينة إنقاذ تابعة لمنظّمة «سي آي» غير الحكوميّة الألمانية في ميناء باليرمو بصقلية (جنوب) الجمعة بسبب عدم احترامها للقواعد الأمنية. 

وقال خفر السواحل في بيان «كشف التفتيش عن عدة مخالفات ذات طبيعة تقنية قد تعرض للخطر ليس فقط سلامة الطاقم ولكن سلامة الأشخاص الذين تم أو من الممكن انتشالهم مستقبلاً أيضا خلال عمليات الانقاذ»، وفق «فرانس برس».

معدات الإنقاذ 
كما «أكد التفتيش أن معدات الإنقاذ في السفينة تكفي 27 شخصًا كحد أقصى مما يعني أنه في حالة الطوارئ لن يكون الطاقم قادراً» على ضمان إنزال جميع الأشخاص الموجودين على متنها، بحسب البيان الذي أشار إلى أن السفينة تخضع «لتجميد إداري حتى يصار إلى تصحيح المخالفات المسجلة».

ورست السفينة المستشفى التابعة للمنظمة الألمانية في ميناء باليرمو بعد إنزال 415 مهاجرا في ميناء بوزالو الصقلي، وامضت فترة الحجر التي فرضتها السلطات الصحية. 

ودانت المنظمة غير الحكومية الألمانية قرار السلطات الإيطالية بحق سفينتها «سي-آي 4». وقالت «على غرار ما حدث لسفن الإنقاذ المدنية الأخرى، يتم الآن التذرع بالأسباب الفنية نفسها من أجل وضع حد لمهام سفينة سي-آي 4».

أول مهمة لـ«سي-آي 4»
وأوضح رئيس المنظمة جوردن إيسلر في البيان «لا تزال الذريعة أن سفن الإنقاذ الألمانية تنقذ بانتظام كثيرين من الغرق، ولا يتم اعتمادها بشكل صحيح لهذا الغرض الإنساني».  واضاف «لقد أدى القبطان واجبه بالإنقاذ في البحر بشكل مثالي. لقد شاهد حالات طارئة في البحر ونفذ عملية إنقاذ آمنة. يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تحتذي به».

كانت هذه أول مهمة لـ«سي-آي 4» التي غادرت حوض روستوك (شمال ألمانيا) في منتصف أبريل متوجهة إلى البحر الأبيض المتوسط. وتعد إيطاليا نقطة دخول رئيسية للمهاجرين من منطقة شمال إفريقيا التي تشهد ارتفاعاً حادا في أعداد المغادرين مقارنة بالسنوات السابقة. 

ووصل أكثر من 15 ألف شخص إلى السواحل الإيطالية منذ يناير، أي ما يتجاوز بثلاثة أضعاف ما سجل خلال الفترة ذاتها في عام 2020، بحسب وزارة الداخلية.

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